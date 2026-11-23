La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará tres suspensiones programadas del servicio eléctrico este miércoles 25 de noviembre en distintos lugares de los cantones de Desamparados y Escazú, en la provincia de San José.

Las interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento preventivo, mantenimiento de transformadores y relocalización de postes, con horarios que iniciarán desde las 8:00 a. m. y se extenderán hasta las 4:00 p. m., según el lugar.

Vecinos de Desamparados y Escazú tendrán cortes de luz este miércoles 25 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cortes en San Miguel, Desamparados

En el distrito de San Miguel de Desamparados, la interrupción del fluido eléctrico se aplicará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. por labores de mantenimiento preventivo en obras eléctricas.

El área afectada comprende parcialmente Higuito, barrio San Gerardo y calle Tablazo Viejo, incluyendo casas de habitación ubicadas en la zona.

La empresa detalló que calle Acosta queda excluida de esta suspensión.

Suspensiones en San Antonio, Escazú

Para el distrito de San Antonio de Escazú, los trabajos consistirán en el mantenimiento de transformadores. Este corte regirá de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

La afectación abarcará de manera parcial la urbanización Calle Lajas, donde se incluyen casas de habitación y el pozo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) , calle Lajas.

Interrupción en Guachipelín, Escazú

Un segundo lugar de Escazú, específicamente calle Mango en Guachipelín (de forma parcial), permanecerá sin electricidad de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. debido a la relocalización de un poste.

El tramo comprendido va desde Purdy Center Escazú hasta el Centro Cristiano Misión Vida. Entre los sitios de referencia dentro del área de interrupción figuran casas de habitación, Purdy Center Escazú, Corporación Euroalimentos, Centro 27, Deco Plaza, House of Colors Escazú, Mueble América, Árbol Coral, Taller Hohm, Taller RK de Escazú, Dyer Auto Solutions, Valenciano Gestionadora de Crédito SJ S. A., Laboratorio Clínico, House of Colors, entre otros.

Por el contrario, no se verán afectados Ford Escazú, Volkswagen Escazú hacia el este, Casa de Edsaveth, Centro Cristiano Misión Vida, Soda Gusticos ni barrio San Francisco de Asís.

Los usuarios pueden revisar el sitio web oficial de la CNFL para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.