Cortes de luz de Jasec afectarán zonas de Cartago este martes 17 de noviembre: conozca los comercios y lugares con suspensiones

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) suspenderá el servicio eléctrico este martes 17 de noviembre en diversas zonas del cantón Central de Cartago.

Las interrupciones obedecen a labores de mejora de la red y se extenderán desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. en las zonas de afectación directa.

Comercios e instituciones tendrán cortes de luz este martes 17 de noviembre en Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

Los trabajos intervendrán los circuitos Tejar Guadalupe y Avenida del Comercio Subestación Oeste (y antiguo Circuito AV 1), abarcando los trayectos comprendidos desde el gimnasio del Colegio San Luis Gonzaga hasta Domingo Savio, y desde la subestación El Molino hasta la panadería 12 de Abril.

La entidad dividió las afectaciones en dos modalidades: clientes que quedarán sin energía durante toda la jornada por paro de labores y abonados que experimentarán interrupciones breves por maniobras operativas.

Clientes afectados por paro (8:00 a. m. a 4:30 p. m.)

Quienes se ubican en las zonas donde se ejecutarán directamente las obras permanecerán sin electricidad de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.:

De la subestación El Molino hasta la panadería 12 de Abril: Vecinos ubicados 25 metros al norte y 175 metros al oeste de la subestación El Molino, vecinos 50 metros al norte y 250 metros al este, Moto Taller, Súper Sofía, Carvajal Box, taller automotor Martín Arce, Centro de Salud y Belleza Serenity, Ferretería Velca, entre otros.

Vecinos ubicados 25 metros al norte y 175 metros al oeste de la subestación El Molino, vecinos 50 metros al norte y 250 metros al este, Moto Taller, Súper Sofía, Carvajal Box, taller automotor Martín Arce, Centro de Salud y Belleza Serenity, Ferretería Velca, entre otros. Desde 50 metros al este del gimnasio del San Luis Gonzaga hasta Domingo Savio: Regal Arte, Mango Limón y Sal, Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), gimnasio del San Luis Gonzaga, La Canela San Luis Gonzaga, Colegio San Luis Gonzaga (arriba), cámara de seguridad de la Municipalidad ubicada en la esquina noroeste del San Luis, Tienda Real Store, clínica estética Belleza Vital y el semáforo situado en la esquina suroeste de ese centro educativo, entre otros.

Clientes afectados por maniobras (8:00 a. m. a 8:45 a. m. y 3:45 p. m. a 4:30 p. m.)

Para aislar y restablecer la zona de trabajo, otros sectores sufrirán cortes aproximados de 45 minutos en la mañana (de 8:00 a. m. a 8:45 a. m.) y 45 minutos en la tarde (de 3:45 p. m. a 4:30 p. m.):

Desde Puertas Velca (100 metros al sur de la basílica de los Ángeles) hasta la panadería 12 de Abril: Vecinos residenciales ubicados 200 metros al norte de Twins, Villa Mascota, Radiata (antigua Puertas Velca), Consultoría Psicológica Licda. María Mercedes Astorga, IconQ, Tienda María Elena, Emprendedores Librería, Jardín de Niños Winston Churchill Spencer, Escuela Líder Winston Churchill Spencer e Indalecio, entre otros.

Vecinos residenciales ubicados 200 metros al norte de Twins, Villa Mascota, Radiata (antigua Puertas Velca), Consultoría Psicológica Licda. María Mercedes Astorga, IconQ, Tienda María Elena, Emprendedores Librería, Jardín de Niños Winston Churchill Spencer, Escuela Líder Winston Churchill Spencer e Indalecio, entre otros. Desde el bar Palomitos al sur hasta el Colegio Universitario de Cartago y el INS: Vecinos residenciales 200 metros al sur del bar Palomitos (sin afectar el bar), Agencia Costarricense de Investigación Biomédica (ACIB), Alexa Centro de Belleza, Agencia de Publicidad CR, Barbería El Boticario, Meciliano Dental, vecinos ubicados 50 metros al sur y 100 metros al oeste de Meciliano Dental, Body y Move Studio, 8 Pet House, entre otros.

Vecinos residenciales 200 metros al sur del bar Palomitos (sin afectar el bar), Agencia Costarricense de Investigación Biomédica (ACIB), Alexa Centro de Belleza, Agencia de Publicidad CR, Barbería El Boticario, Meciliano Dental, vecinos ubicados 50 metros al sur y 100 metros al oeste de Meciliano Dental, Body y Move Studio, 8 Pet House, entre otros. Desde la Universidad San Marcos hasta la panadería 12 de Abril (sin afectar la panadería): GC Arquitectura y Diseño, Fisioterapia y Osteopatía Dr. Fabián González, Clínica Dental Dr. Bernal González, Deportes Campos, Salón Arturo, Odontología Infantil, Jupema, locales comerciales contiguos a Jupema, Appetit y vecinos ubicados 100 metros al oeste de Appetit, etc.

GC Arquitectura y Diseño, Fisioterapia y Osteopatía Dr. Fabián González, Clínica Dental Dr. Bernal González, Deportes Campos, Salón Arturo, Odontología Infantil, Jupema, locales comerciales contiguos a Jupema, Appetit y vecinos ubicados 100 metros al oeste de Appetit, etc. Del edificio de Inversiones Anaco (Piedra y Navarro) hasta el Anfiteatro Municipal: Inversiones Anaco, L.G.M Iluminación, vecinos ubicados desde Inversiones Anaco hasta la Unidad Pedagógica, Clínica Dental Quesada Bianchini, Anfiteatro Municipal, vecinos situados 50 metros al oeste del Anfiteatro Municipal y la caseta de seguridad de ese recinto, entre otros.

Inversiones Anaco, L.G.M Iluminación, vecinos ubicados desde Inversiones Anaco hasta la Unidad Pedagógica, Clínica Dental Quesada Bianchini, Anfiteatro Municipal, vecinos situados 50 metros al oeste del Anfiteatro Municipal y la caseta de seguridad de ese recinto, entre otros. De la Casa de la Ciudad 100 metros al oeste: Alimentación sur de la Casa de la Ciudad, cámaras de seguridad de la Municipalidad de Cartago frente a la esquina sureste de la Casa de la Ciudad, semáforo peatonal y vehicular en esa misma esquina, Musi, Tienda La Nueva Avenida, Yenali Boutique, Sport Life, K’ Barato Ropa Americana, parqueo público contiguo a Dionisios y Dionisios, entre otros.

Alimentación sur de la Casa de la Ciudad, cámaras de seguridad de la Municipalidad de Cartago frente a la esquina sureste de la Casa de la Ciudad, semáforo peatonal y vehicular en esa misma esquina, Musi, Tienda La Nueva Avenida, Yenali Boutique, Sport Life, K’ Barato Ropa Americana, parqueo público contiguo a Dionisios y Dionisios, entre otros. De la Casa de la Ciudad 75 metros al norte: Alimentación este de la Casa de la Ciudad, Pasamanería San José, Súper Telas, Tienda José Paolo, Edificio Villa Nueva, Helados Sensación, Panadería La Catedral, Fraiché, La Casa de las Semillas y Salón Parroquial Santa María del Carmen, etc.

Alimentación este de la Casa de la Ciudad, Pasamanería San José, Súper Telas, Tienda José Paolo, Edificio Villa Nueva, Helados Sensación, Panadería La Catedral, Fraiché, La Casa de las Semillas y Salón Parroquial Santa María del Carmen, etc. De la estación de servicio Raúl Molina hasta 100 metros al oeste de la estación de servicio Delta (antigua estación Piedra y Navarro): Estación de Bomberos de Costa Rica, estación de servicio Raúl Molina, Bimontt Sport, Mega Remates Cartago, Almacén Dulces Cartago, Taller Electrónico Arcosi, Librería y Fotocopiado Chacón, D’ Party, Servicios Contables Chacón y The New Era Barber Shop.

Estación de Bomberos de Costa Rica, estación de servicio Raúl Molina, Bimontt Sport, Mega Remates Cartago, Almacén Dulces Cartago, Taller Electrónico Arcosi, Librería y Fotocopiado Chacón, D’ Party, Servicios Contables Chacón y The New Era Barber Shop. De la oficina de Correos de Costa Rica hasta Licorera Dionisios: Salón Parroquial Pbro. Luis Martínez O., Edificio Don Alonso, iglesia María Auxiliadora, Farmacia Sucre, Correos de Costa Rica, K’ Niños, Marisquería, Macrobiótica El Sol, Larget English y Oficina Parroquial.

Salón Parroquial Pbro. Luis Martínez O., Edificio Don Alonso, iglesia María Auxiliadora, Farmacia Sucre, Correos de Costa Rica, K’ Niños, Marisquería, Macrobiótica El Sol, Larget English y Oficina Parroquial. Desde el costado sur de la Escuela Ascensión Esquivel: Ortopédica Cartaginesa, Taller de Cotico Rótulos, caserío El Convento, Jardín de Niños Ascensión Esquivel, Óptica Arce, Audiología Sofía Brenes H., Salud y Bienestar Dra. Chinchilla, KAR Abogada y Notaria Licda. Kathya Acuña Remón, GBR Psicología Dra. Grace Brenes Ramírez y Eco Refill, entre otros.

Los usuarios también pueden revisar el sitio web oficial de Jasec o su página en Facebook para conocer el detalle completo de los clientes incluidos y otras suspensiones programadas.