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El País

Cortes de luz de Jasec afectarán zonas de Cartago este martes 17 de noviembre: conozca los comercios y lugares con suspensiones

Las suspensiones se realizarán por trabajos de mejora de la red entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m.

Jasec suspenderá el servicio eléctrico este martes 17 de noviembre en sectores de Cartago, entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m., por mejora de la red.
Jasec suspenderá el servicio eléctrico este martes 17 de noviembre en sectores de Cartago, entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m., por mejora de la red. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez