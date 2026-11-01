Cortes de luz de Jasec afectarán Paraíso de Cartago este martes 3 de noviembre: conozca los lugares afectados

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) programó suspensiones en el suministro de energía eléctrica para este martes 3 de noviembre del 2026 en diversas zonas del cantón de Paraíso.
De acuerdo con la empresa distribuidora, las interrupciones obedecen a labores de mantenimiento preventivo sobre las líneas de media y baja tensión.
La suspensión general abarcará la franja de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., aunque la afectación presentará dos dinámicas operativas distintas para abonados residenciales, centros educativos, recintos de salud y comercios.
Cortes en Paraíso de Cartago
El primer grupo de usuarios sufrirá la interrupción directa por paro de operaciones durante toda la jornada, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.. Los clientes involucrados se ubican en el trayecto que va desde Mall Paraíso hasta Manantiales y las instalaciones de Plycem. Algunos lugares afectados serán:
- Mall Paraíso
- Perfumería Luxury
- Ekono
- Sport House.
- Sala de eventos La Negrita
- Clínica Dental
- Radio La Fuente Musical
- Iglesia Manantiales de Vida Eterna.
- Vivero Orty Flor
Por su parte, otros sectores experimentarán suspensiones por maniobras técnicas destinadas a aislar y restablecer la zona intervenida. En estos casos, los cortes se aplicarán en dos periodos de 45 minutos: en la mañana, de 8:00 a. m. a 8:45 a. m., y en la tarde, de 3:45 p. m. a 4:30 p. m.
Este bloque comprende el tramo desde el Centro de Control El Bosque (de Jasec) hasta Mall Paraíso, incluyendo a Grupo Agmol, Inquisa, Helechos de Cuero, torre de telecomunicaciones (medidor 179136), las casas de la 47 a la 221 de la urbanización Doña Flora y la Asada de dicha localidad.
Asimismo, las maniobras abarcarán el recorrido entre Plycem y el estadio de Paraíso. Entre los puntos contemplados figuran:
- Taco Bell
- KFC
- Decomar
- Campo Ayala
- Talleres de Soldadura Camiones Los Fideles
- Predio CoopePar
- Canchas sintéticas Las Brujas
- Transportes Higapi
- Taller Roque
- Taller Hermanos Zúñiga
La ciudadanía puede revisar el aviso de supensión para conocer a detalle todos los comercios y lugares que serán afectados.