Cortes de luz de Jasec afectarán Paraíso de Cartago este martes 3 de noviembre: conozca los lugares afectados

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) programó suspensiones en el suministro de energía eléctrica para este martes 3 de noviembre del 2026 en diversas zonas del cantón de Paraíso.

De acuerdo con la empresa distribuidora, las interrupciones obedecen a labores de mantenimiento preventivo sobre las líneas de media y baja tensión.

Jasec programa cortes de luz en Paraíso de Cartago para este martes 3 de noviembre.

La suspensión general abarcará la franja de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., aunque la afectación presentará dos dinámicas operativas distintas para abonados residenciales, centros educativos, recintos de salud y comercios.

Cortes en Paraíso de Cartago

El primer grupo de usuarios sufrirá la interrupción directa por paro de operaciones durante toda la jornada, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.. Los clientes involucrados se ubican en el trayecto que va desde Mall Paraíso hasta Manantiales y las instalaciones de Plycem. Algunos lugares afectados serán:

Mall Paraíso

Perfumería Luxury

Ekono

Sport House.

Sala de eventos La Negrita

Clínica Dental

Radio La Fuente Musical

Iglesia Manantiales de Vida Eterna.

Vivero Orty Flor

Por su parte, otros sectores experimentarán suspensiones por maniobras técnicas destinadas a aislar y restablecer la zona intervenida. En estos casos, los cortes se aplicarán en dos periodos de 45 minutos: en la mañana, de 8:00 a. m. a 8:45 a. m., y en la tarde, de 3:45 p. m. a 4:30 p. m.

Este bloque comprende el tramo desde el Centro de Control El Bosque (de Jasec) hasta Mall Paraíso, incluyendo a Grupo Agmol, Inquisa, Helechos de Cuero, torre de telecomunicaciones (medidor 179136), las casas de la 47 a la 221 de la urbanización Doña Flora y la Asada de dicha localidad.

Asimismo, las maniobras abarcarán el recorrido entre Plycem y el estadio de Paraíso. Entre los puntos contemplados figuran:

Taco Bell

KFC

Decomar

Campo Ayala

Talleres de Soldadura Camiones Los Fideles

Predio CoopePar

Canchas sintéticas Las Brujas

Transportes Higapi

Taller Roque

Taller Hermanos Zúñiga

La ciudadanía puede revisar el aviso de supensión para conocer a detalle todos los comercios y lugares que serán afectados.