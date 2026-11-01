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El País

Cortes de luz de Jasec afectarán Paraíso de Cartago este martes 3 de noviembre: conozca los lugares afectados

Trabajos de mantenimiento preventivo suspenderán el servicio eléctrico en comercios, centros de salud y comunidades durante ocho horas y media

Jasec suspenderá la electricidad este martes 3 de noviembre en Paraíso debido a mejoras preventivas en redes de media y baja tensión.
Jasec suspenderá la electricidad este martes 3 de noviembre en Paraíso debido a mejoras preventivas en redes de media y baja tensión. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) programó suspensiones en el suministro de energía eléctrica para este martes 3 de noviembre del 2026 en diversas zonas del cantón de Paraíso.

De acuerdo con la empresa distribuidora, las interrupciones obedecen a labores de mantenimiento preventivo sobre las líneas de media y baja tensión.

Jasec programa cortes de luz en Paraíso de Cartago para este martes 3 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados)