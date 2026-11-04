Cortes de luz de Jasec afectarán comercios y comunidades de Cartago este jueves: conozca los lugares con suspensiones

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) programó una suspensión del suministro de energía eléctrica para este jueves 5 de noviembre del 2026.

Las obras se concentrarán en la localidad de Dulce Nombre de Cartago, donde el corte se extenderá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m..

Comercios y vecinos de Dulce Nombre estarán sin luz durante ocho horas este jueves. (Rafael Pacheco Granados)

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