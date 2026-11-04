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El País

Cortes de luz de Jasec afectarán comercios y comunidades de Cartago este jueves: conozca los lugares con suspensiones

La suspensión durará ocho horas por obras en postes y cruces de vías frente al templo católico

Jasec interrumpirá el servicio eléctrico este jueves 5 de noviembre en Dulce Nombre de Cartago.
Jasec interrumpirá el servicio eléctrico este jueves 5 de noviembre en Dulce Nombre de Cartago. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) programó una suspensión del suministro de energía eléctrica para este jueves 5 de noviembre del 2026.

Las obras se concentrarán en la localidad de Dulce Nombre de Cartago, donde el corte se extenderá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m..

Comercios y vecinos de Dulce Nombre estarán sin luz durante ocho horas este jueves. (Rafael Pacheco Granados)