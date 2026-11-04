Cortes de luz de Jasec afectarán comercios y comunidades de Cartago este jueves: conozca los lugares con suspensiones

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) programó una suspensión del suministro de energía eléctrica para este jueves 5 de noviembre del 2026.
El objetivo de la interrupción obedece a labores de instalación de postes y mejoras en cruces de calle que presentan baja altura frente a la iglesia católica de la comunidad.
Los trabajos impactarán el circuito Cerillos, propiamente en el ramal monofásico de la calle principal a Dulce Nombre.
Según el reporte oficial de la entidad, la desconexión dejará sin suministro a numerosos establecimientos comerciales, centros educativos, dependencias públicas y sectores residenciales.
Entre los inmuebles y comercios comprendidos en el área de trabajo figuran:
- Estética D’Luis
- Musmanni Dulce Nombre
- Sazo Nail Bar
- Basar Bordados el Ensueño
- Bar Deportivo LanKaster
- Librería Dulce Nombre
- Carnicería la Popular
- Punto Cubano
- Oficina local CC Guarco
- Cen-Cinai Dulce Nombre
- Parroquia de Dulce Nombre
- Salón Parroquial Claude Hope
- El Pollote Dulce Nombre
- Panadera Karameloz
- Delegación policial de Dulce Nombre
- Venus Studio
- Super Market
- Bar la Cuevita
- Restaurante Golden & Grill
Asimismo, la suspensión abarcará la urbanización Tecno 2000, los vecinos residenciales de Rincón Real, las viviendas situadas a 100 metros al este de la fuente de Dulce Nombre, los inmuebles a 100 metros al sur del cementerio local y los residentes ubicados a 100 metros al este de la iglesia.
La ciudadanía puede verificar en el sitio web de Jasec otros avisos de suspensiones programadas en la provincia.