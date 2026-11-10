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El País

Cortes de luz de Jasec afectarán Cartago este jueves 12 de noviembre: conozca las zonas impactadas

Mejoras en la red y en los cruces de calle suspenderán el servicio por ocho horas

Jasec suspenderá la electricidad este jueves 12 de noviembre en comunidades de Dulce Nombre, Cartago.
Jasec suspenderá la electricidad este jueves 12 de noviembre en comunidades de Dulce Nombre, Cartago. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez