Cortes de luz de Jasec afectarán Cartago este jueves 12 de noviembre: conozca las zonas impactadas

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) programó suspensiones en el suministro de energía eléctrica para este jueves 12 de noviembre del 2026 en el distrito de Dulce Nombre, provincia de Cartago.

Las interrupciones obedecen a labores operativas orientadas a realizar mejoras generales en la red de distribución eléctrica de la zona, así como a la intervención técnica para la mejora de cruces de calle que se encuentran muy bajos.

Zonas de Cartago tendrán suspensiones de ocho horas este jueves 12 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados)

Suspensiones en Dulce Nombre, Cartago

La entidad detalló los sectores residenciales y comerciales involucrados en las maniobras:

Barrio Florence: Este sector permanecerá sin servicio durante la franja de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. debido a trabajos de modernización en las líneas de distribución.

Este sector permanecerá sin servicio durante la franja de debido a trabajos de modernización en las líneas de distribución. Circuito Cerrillos (ramal monofásico): La afectación será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y comprenderá el tramo de la calle principal de Cerrillos ubicado entre la urbanización Bruma Azul hasta barrio San José. En este punto, la suspensión abarcará a los vecinos residenciales de la urbanización Bruma Azul y de barrio San José.

Entre los abonados comerciales afectados por el paro técnico en este ramal figuran Servicio Técnico Automotor Núñez Durán, P&Gclean, Almácigos Villalta, Muebles Rodilsa, Estética Canina Marilin, Studio Victoria’s, Forma Park S.A. y Venta de Tiempos Mega.

Asimismo, se invita a las personas interesadas a revisar el sitio web oficial de la empresa para conocer otras posibles suspensiones programadas.