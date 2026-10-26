Cortes de agua en Heredia y San Rafael afectarán a miles de vecinos del 27 al 29 de octubre: estas son las zonas

El suministro de agua potable podría presentar interrupciones y fluctuaciones esta semana en distintas comunidades de Heredia y San Rafael, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La institución anunció tres intervenciones en su infraestructura para los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Las labores se realizarán entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

Según la ESPH, 54.888 personas podrían verse afectadas por las labores de limpieza de dos tanques de almacenamiento y una planta potabilizadora.

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