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El País

Cortes de agua en Heredia y San Rafael afectarán a miles de vecinos del 27 al 29 de octubre: estas son las zonas

La ESPH realizará trabajos de mantenimiento durante tres días consecutivos. Conozca las comunidades que podrían presentar problemas con el suministro

La ESPH anunció tres suspensiones de agua esta semana en Heredia por mantenimiento y conexión de nuevos sistemas de distribución.
La ESPH realizará trabajos de mantenimiento del 27 al 29 de octubre, por lo que miles de vecinos de Heredia y San Rafael podrían experimentar cortes o fluctuaciones en el suministro de agua potable. Canva
Silvia Ureña Corrales

El suministro de agua potable podría presentar interrupciones y fluctuaciones esta semana en distintas comunidades de Heredia y San Rafael, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La institución anunció tres intervenciones en su infraestructura para los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Las labores se realizarán entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

Según la ESPH, 54.888 personas podrían verse afectadas por las labores de limpieza de dos tanques de almacenamiento y una planta potabilizadora.