Cortes de agua en Heredia y San Rafael afectarán a miles de vecinos del 27 al 29 de octubre: estas son las zonas

El suministro de agua potable podría presentar interrupciones y fluctuaciones esta semana en distintas comunidades de Heredia y San Rafael, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
La institución anunció tres intervenciones en su infraestructura para los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Las labores se realizarán entre las 7 a. m. y la 1 p. m.
Según la ESPH, 54.888 personas podrían verse afectadas por las labores de limpieza de dos tanques de almacenamiento y una planta potabilizadora.
Los trabajos incluyen el lavado de los tanques La Joya y Ciénega Sur, así como de la planta potabilizadora Río II. El objetivo es mantener las condiciones adecuadas de operación de los sistemas de abastecimiento.
Martes 27 de octubre: sectores de Heredia
El primer mantenimiento se realizará en el tanque La Joya, con posibles fluctuaciones en 38.052 servicios del distrito central de Heredia.
Las comunidades contempladas son:
Heredia centro: Corazón de Jesús, Ovsicori, Transportes y Suministros UNA, Jardines Universitarios y Condominio Heredia Metro. La afectación comprende diferentes calles y avenidas de los sectores norte, este y oeste del centro.
Cubujuquí: alrededores del estadio, Palacio de los Deportes, Clínica Cubujuquí, Escuela Rafael Moya, INS, Plaza Cubujuquí, calle Cuchilla, capilla de velación y Fátima.
Mercedes Norte: desde Automercado hacia el oeste hasta el bar España.
Miércoles 28 de octubre: comunidades de San Rafael y Concepción
Para el miércoles, la ESPH programó el lavado del tanque Ciénega Sur, una intervención que podría afectar a 8.540 personas de los distritos de Concepción y San Rafael.
En Concepción, los sectores incluidos son el centro del distrito, calle Ciénega, Los Salvadoreños, Hernández, Tierra Blanca, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda y Los Cipreses.
También figuran Kitimak, El Palenque, Subestación Concepción, Urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho y Lomas del Castillo.
En San Rafael, las posibles afectaciones se concentrarán en el Condominio Vistas San Rafael y calle Puente Piedra.
Jueves 29 de octubre: nuevas afectaciones en San Rafael
El último mantenimiento de la semana corresponde al lavado de la planta potabilizadora Río II, con posibles fluctuaciones en el suministro para 8.296 personas de los distritos de Los Ángeles y San Rafael.
En Los Ángeles, las zonas contempladas incluyen el antiguo Hotel La Condesa, calles Naranjo, Murillo, Las Monjas, Lobos, La Honguera, Hernández, Vargas y La Saca.
Además, podrían verse afectados los alrededores de la Escuela Los Ángeles, bar Sherekan, Añoranzas, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, bar Pontevedra, Colegio Nueva Generación y Condominio Bello Verde.
En San Rafael, el mantenimiento podría afectar los alrededores del tanque Chamaco, calle Mata de Plátano, Urbanización La Quinta, parte de calle Nueva y Urbanización La Alameda.
Ante las posibles interrupciones, la ESPH recomienda a los vecinos tomar previsiones y almacenar únicamente la cantidad de agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas durante las horas de mantenimiento.
Para obtener más información, los usuarios pueden consultar el sitio web www.esph-sa.com o comunicarse al teléfono 2562-3774.