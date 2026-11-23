El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará una suspensión programada del servicio eléctrico este miércoles 25 de noviembre en el cantón de Tilarán, provincia de Guanacaste.

La interrupción afectará específicamente a la comunidad de Parcelas Quebrada Azul.

Vecinos de Tilarán tendránun corte de luz de más de cinco horas este miércoles. (Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con el cronograma establecido, los trabajos se llevarán a cabo durante un lapso de cinco horas y media, en un horario comprendido entre las 8:00 a. m. y la 1:30 p. m.

Estas labores obedecen a obras de mantenimiento.

Los usuarios pueden revisar el sitio web del ICE para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.