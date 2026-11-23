El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará una suspensión programada del servicio eléctrico este miércoles 25 de noviembre en el cantón de Tilarán, provincia de Guanacaste.
La interrupción afectará específicamente a la comunidad de Parcelas Quebrada Azul.
De acuerdo con el cronograma establecido, los trabajos se llevarán a cabo durante un lapso de cinco horas y media, en un horario comprendido entre las 8:00 a. m. y la 1:30 p. m.
Estas labores obedecen a obras de mantenimiento.
Los usuarios pueden revisar el sitio web del ICE para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.