El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará una suspensión programada del servicio eléctrico este lunes 23 de noviembre en el cantón Central de Alajuela, provincia de Alajuela.

La interrupción del suministro ocurrirá durante la mañana y se extenderá hasta el inicio de la tarde, con una duración total de cinco horas.

ICE programó corte de luz en Desamparados y Río Segundo de Alajuela este lunes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el detalle de la institución, las localidades afectadas corresponden a La Claudia, en Desamparados, y calle La Empacadora, en Río Segundo.

El horario establecido para los trabajos abarca de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. El corte responde a labores de mantenimiento en el sistema eléctrico.

Los usuarios pueden revisar el sitio web del ICE para conocer el detalle de otras suspensiones programadas en el país.