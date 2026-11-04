AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Corte de luz de la ESPH afectará una zona de Heredia este viernes

La suspensión del suministro eléctrico se extenderá durante cuatro horas por trabajos en la red de la zona

ESPH realizará cortes de luz en Heredia este sábado 25 de abril de 7 a. m. a 3 p. m. por mantenimiento preventivo.
Vecinos de un condominio en Heredia estarán cuatro horas sin luz este viernes. ESPH
Marianela Arias Vilchez

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) ejecutará una interrupción programada en el suministro de energía eléctrica este viernes 6 de noviembre del 2026, una medida que dejará sin servicio temporalmente a 71 clientes.

El corte afectará a los residentes de una zona del cantón central de Heredia. De manera puntual, la suspensión del fluido se concentrará en los inmuebles situados en el condominio Árbora etapa 3.

La ESPH suspenderá el servicio eléctrico a 71 usuarios de Heredia este viernes 6 de noviembre por obras en la red. (Cortesía ESPH)