Corte de luz de la ESPH afectará una zona de Heredia este viernes

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) ejecutará una interrupción programada en el suministro de energía eléctrica este viernes 6 de noviembre del 2026, una medida que dejará sin servicio temporalmente a 71 clientes.
El corte afectará a los residentes de una zona del cantón central de Heredia. De manera puntual, la suspensión del fluido se concentrará en los inmuebles situados en el condominio Árbora etapa 3.
Vecinos de este sector residencial deberán tomar previsiones, ya que las labores técnicas se desarrollarán en una franja horaria pactada de 8:00 a. m. a 12:00 m., lo que representará un lapso de cuatro horas continuas de afectación.
Dicha maniobra obedece a trabajos en la red eléctrica.
Para conocer otros cortes, los usuarios pueden mantenerse informados mediante el sitio web oficial de la empresa.