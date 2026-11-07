Corte de luz de la CNFL afectará una zona de San José este lunes: conozca el lugar que tendrá la suspensión

Una suspensión programada en el suministro de energía eléctrica afectará a vecinos del distrito de Piedades, en el cantón de Santa Ana, San José, el próximo lunes 9 de noviembre del 2026.

La medida corresponde a una interrupción de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Vecinos de urbanización en Piedades de Santa Ana estarán sin electricidad siete horas este lunes. (CNFL/Cortesía)

Vecinos de la localidad deberán tomar previsiones en el horario comprendido entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., lapso en el que cuadrillas de la institución ejecutarán labores de mantenimiento preventivo.

El área de cobertura comprende de manera parcial el distrito josefino, específicamente sobre calle Cebadilla, dentro de la urbanización Montaña Luna.

Como sitios de referencia dentro de este perímetro, el corte abarcará dicha urbanización y casas de habitación.

Para verificar otros cortes programados o consultar detalles adicionales, la ciudadanía puede ingresar a su sitio web oficial.