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El País

Corte de luz de la CNFL afectará una zona de San José este lunes: conozca el lugar que tendrá la suspensión

Trabajos de mantenimiento preventivo suspenderán el fluido eléctrico durante siete horas

Electricidad, labores de mantenimiento de la infraestructura eléctrica
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este lunes 9 de noviembre en Piedades de Santa Ana por obras de mantenimiento preventivo. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez