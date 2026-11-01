Corte de luz de la CNFL afectará un distrito de San José este martes 3 de noviembre: conozca los sitios que tendrán suspensiones

Vecinos y comerciantes de una zona del distrito de Pavas, en el cantón Central de San José, experimentarán una interrupción en el suministro eléctrico este martes 3 de noviembre del 2026, según la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

De acuerdo con la programación técnica de la empresa, la suspensión se ejecutará en el horario de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. La causa de los trabajos responde a obras para la relocalización de postes en el tendido del lugar.

Vecinos y comerciantes de Pavas experimentarán un corte de luz de nueve horas y media este martes. (CNFL/Cortesía)

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