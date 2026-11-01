Corte de luz de la CNFL afectará un distrito de San José este martes 3 de noviembre: conozca los sitios que tendrán suspensiones

Vecinos y comerciantes de una zona del distrito de Pavas, en el cantón Central de San José, experimentarán una interrupción en el suministro eléctrico este martes 3 de noviembre del 2026, según la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
De acuerdo con la programación técnica de la empresa, la suspensión se ejecutará en el horario de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. La causa de los trabajos responde a obras para la relocalización de postes en el tendido del lugar.
El área de cobertura comprende específicamente desde la esquina sureste del supermercado Palí, 500 metros hacia el sur.
Dentro del perímetro que se quedará sin electricidad se ubican casas de habitación, Soda Isabella, el gimnasio Hutch´s gym, el Puesto de Lotería Cuco, la tienda Prime Shop, una barbería y el abastecedor Mini Super Mexicanita.
Por su parte, la empresa precisó que el establecimiento Heladería Mr. Castro no forma parte de la zona de afectación y mantendrá el servicio regular continuo.
La ciudadanía puede consultar las plataformas oficiales para revisar otras suspensiones programadas en el territorio nacional.