La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en sectores parciales de los distritos Carmen y Merced, en el cantón Central de San José, este lunes 23 de noviembre.

La interrupción regirá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y responde a trabajos de mantenimiento en la red de media tensión subterránea.

Instituciones ubicadas en Carmen y Merced de San José tendrán una suspensión eléctrica este lunes 23 de noviembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El área afectada abarca desde la calle 02 hasta la calle 03A, y de la avenida 05 a la avenida 15.

Dentro de este perímetro se ubican puntos de referencia como la Estación de Bomberos Metropolitana Norte, Coopemep, la Dirección General del Ministerio de Educación Pública, la Dirección General de Servicio Civil, el Edificio Vasdia y el Edificio Orza.

Por el contrario, la entidad precisó que quedarán excluidos de la suspensión sitios cercanos como la agencia de la CNFL en calle primera, el Edificio Numar, Automercado, Racsa y el Banco San José.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la CNFL para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.