La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) suspenderá el servicio eléctrico este viernes 20 de noviembre en el distrito de Dulce Nombre.

De acuerdo con el aviso de la entidad, la interrupción se aplicará específicamente frente a la iglesia de Dulce Nombre y en barrio Coopedunca, avenida 46 A.

Vecinos de Dulce Nombre de Cartago tendrán una suspensión eléctrica este viernes 20 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados)

El corte de energía regirá en un horario establecido de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Según detalló la institución, la medida responde a la ejecución de trabajos para realizar mejoras en la red de distribución eléctrica de la zona.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la empresa para conocer el detalle de otras suspensiones.