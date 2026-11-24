La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) realizará una suspensión programada del servicio eléctrico este jueves 26 de noviembre en el circuito Ochomogo.

Las labores obedecen a la instalación de postería y construcción de red trifásica, con un horario que regirá de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.

Jasec programa corte de luz en circuito Ochomogo este jueves 26 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados)

Según detalló la entidad, los clientes afectados por paro programado corresponden al condominio Villa Real, el tanque de agua Arriaz, así como una iglesia y una casa ubicadas entre las pistas.

Asimismo, se reportan clientes afectados por maniobras en la zona, entre los que figuran Reciclajes Luna, agujas del tren Recope, Parque Ambiental Río Loro, Papas Sofi, planta de empaque frijoles Don Pedro, oficina Asada El Empalado Angelina, bar y restaurante Rancho Angelina, urbanización La Isla Alto de la Angelina, finca La Mimia y condominio Bosque de Arriaz, entre otros.

La lista de afectación por maniobras también incluye al Área de Salud de Quircot, fábrica de pólvora Faisa, urbanización San Ignacio, urbanización El Atardecer, barrio Loyola, Ebáis Loyola, Cen-Cinái Loyola, Conservas del Valle, alimentación trifásica norte del Covao y vecinos de San Rafael de Quircot y el alto.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de Jasec o comunicarse al centro de contacto 2550-6800 para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.