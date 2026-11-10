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El País

Corte de agua afectará a 4.548 personas en Heredia este jueves: conozca la zona con suspensiones

Interrupción del servicio de agua potable se extenderá por seis horas debido a labores de mantenimiento

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Un total de 4.548 vecinos de San Isidro de Heredia no tendrán agua este jueves 12 de noviembre, entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m. Shutterstock
Marianela Arias Vilchez