Corte de agua afectará a 4.548 personas en Heredia este jueves: conozca la zona con suspensiones

Un total de 4.548 personas del cantón de San Isidro de Heredia experimentarán la suspensión del servicio de agua potable este jueves 12 de noviembre, informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La interrupción se extenderá por seis horas, en un horario de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.La medida responde a los trabajos de mantenimiento para el lavado del clarificador en la Planta Potabilizadora Victoria.

Suspensión programada de agua dejará sin servicio a comunidades de San Isidro el jueves 12 de noviembre. (Jose Cordero)

La afectación abarcará a los vecinos de Santa Elena y San Josecito.

Específicamente, las zonas sin suministro comprenden calle Zurquí, calle Bombacho, calle Las Manzanas, Cerros Verdes, Gaucho Santa Elena, calle San Luis, Hierba Buena, San Josecito, Santa Elena, calle Trapiche, el Centro de Formación Juvenil Zurquí y calle Cometa.

La ESPH solicitó a los pobladores de los barrios afectados almacenar con anticipación únicamente el líquido necesario para cubrir sus requerimientos básicos durante el periodo de las obras.

El restablecimiento del suministro se dará de manera progresiva una vez concluidas las maniobras técnicas, conforme las tuberías recuperen los niveles de agua y la presión habitual.

Para consultas adicionales, los usuarios disponen del sitio web www.esph-sa.comy del número telefónico 2562-3774.