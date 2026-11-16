Un total de 15.580 habitantes del cantón de San Isidro de Heredia enfrentarán una suspensión programada del servicio de agua potable este miércoles 18 de noviembre, entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m., informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La interrupción del suministro obedece al lavado interno del tanque San Isidro. Estas labores forman parte del mantenimiento de la infraestructura que abastece a las comunidades de la zona.

Corte de agua este miércoles en Heredia afectará a 15.580 vecinos durante seis horas. (Jose Cordero)

El corte afectará estas zonas del cantón durante seis horas:

San Isidro: Urbanización San Isidro, condominios Travolta y Núñez, Hogar de Ancianos Albernia, centro de San Isidro, Escuela San Martín, iglesia y Municipalidad, urbanización Los Leones, calle Las Mercedes, calle Viento Fresco, calle La Isidreña, barrio Lourdes, residencial El Portillo, urbanizaciones Las Tejas, Sueño de San Isidro, Prado Montano, Fuerte Indio y Coopeisidreña; Villa Val A, B y C; calle Vilaseca, Colegio Seminario Josefino, cementerio de San Isidro y alrededores.

Urbanización San Isidro, condominios Travolta y Núñez, Hogar de Ancianos Albernia, centro de San Isidro, Escuela San Martín, iglesia y Municipalidad, urbanización Los Leones, calle Las Mercedes, calle Viento Fresco, calle La Isidreña, barrio Lourdes, residencial El Portillo, urbanizaciones Las Tejas, Sueño de San Isidro, Prado Montano, Fuerte Indio y Coopeisidreña; Villa Val A, B y C; calle Vilaseca, Colegio Seminario Josefino, cementerio de San Isidro y alrededores. San Josecito: Iglesia, hogar de ancianos, plaza, calle Cristo Rey, pozo Lomas Verdes, urbanización El Arroyo y Lotes Municipales.

Iglesia, hogar de ancianos, plaza, calle Cristo Rey, pozo Lomas Verdes, urbanización El Arroyo y Lotes Municipales. San Francisco: Plaza, escuela, calle Juan Pedro, calle Las Cruces, calle Aguacate, urbanización Valle Vistar, calle La Amistad, urbanización Las Mercedes y calle La Rinconada.

Plaza, escuela, calle Juan Pedro, calle Las Cruces, calle Aguacate, urbanización Valle Vistar, calle La Amistad, urbanización Las Mercedes y calle La Rinconada. Concepción: Calle Mercedes.

La ESPH solicitó a los residentes de los sectores mencionados almacenar con anticipación únicamente el agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión.

Una vez concluidos los trabajos en el tanque, el servicio regresará de manera progresiva conforme se recuperen los niveles de agua y la presión en las tuberías.

ESPH indicó que quienes requieran más información pueden comunicarse al teléfono 2562-3774.