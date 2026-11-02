Contraloría deja en firme adjudicación de redes 5G del ICE tras apelación de Datasys

La Contraloría General de la República (CGR) dejó en firme la adjudicación de tres partidas de una licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a favor de la empresa IT Servicios de Infocomunicación S.A. (ITS), tras rechazar los recursos de apelación presentados por el consorcio Datasys-Ciberc-ITC.

La decisión corresponde a las partidas 4, 5 y 6 de la licitación pública para la adquisición de bienes y servicios destinados a la implementación de redes móviles de última generación, bajo la modalidad de entrega según demanda.

Mediante la resolución R-DCP-SICOP-01987-2026, la Contraloría declaró sin lugar los recursos interpuestos contra la readjudicación y determinó que ITS sí contaba con el respaldo de los fabricantes de los equipos, contrario a lo que alegó el consorcio apelante.

Las partidas cuestionadas comprenden las líneas 62 a 121 del procedimiento de contratación. Incluyen el suministro e integración de equipos para el transporte de datos de la red (Backhaul), licencias de software y servicios de instalación y soporte técnico.

El consorcio Datasys solicitó excluir a ITS de la contratación. Argumentó que el ICE había aplicado un criterio diferente al utilizado para descalificar a otra empresa participante, GBM de Costa Rica S.A., por incumplimientos relacionados con las autorizaciones de los fabricantes.

Según el reclamo, ITS presentó cartas de los fabricantes AXIS y CommScope en las cuales figuraba como aliado comercial de Microlink S.A.S., una empresa intermediaria. Datasys sostuvo que esa condición debía provocar la exclusión de la empresa mencionada del concurso.

No obstante, la CGR determinó que las situaciones de ambas empresas eran distintas.

En el caso de GBM, la documentación presentada acreditaba a Microlink S.A.S. como distribuidora del fabricante AXIS. Sin embargo, fue esa empresa intermediaria la que emitió una autorización a favor de GBM, sin que constara una facultad otorgada por el fabricante para delegar esa representación.

Por el contrario, las certificaciones aportadas por ITS fueron emitidas directamente por los fabricantes Axis Corporation S.A.S. y CommScope.

En esos documentos se identificó expresamente a IT Servicios de Infocomunicación S.A., con cédula jurídica 3-101-216432, como empresa autorizada para la distribución y suministro de los bienes en Costa Rica.

A partir de esa documentación, la Contraloría concluyó que no existía el incumplimiento señalado por Datasys y rechazó los recursos de apelación.

Fernando Madrigal Morera, gerente asociado de la División de Contratación Pública de la CGR, explicó que la resolución se fundamentó en la revisión de los documentos incorporados al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y en los argumentos expuestos por las partes.

El funcionario indicó que las notas incluidas en el expediente acreditaban el respaldo de los fabricantes a la empresa adjudicataria, por lo que no correspondía aplicar el mismo criterio de exclusión utilizado en el caso de GBM.

ICE había realizado una nueva adjudicación

La disputa tuvo como antecedente una resolución emitida por la Contraloría el 9 de julio de 2026, identificada como R-DCP-SICOP-01220-2026, mediante la cual se anuló la adjudicación original de las partidas 4, 5 y 6.

En esa oportunidad, el órgano contralor ordenó al ICE efectuar una nueva evaluación de las ofertas elegibles presentadas por GBM de Costa Rica S.A., IT Servicios de Infocomunicación S.A. y el consorcio Datasys-Ciberc-ITC.

Tras la revisión, el ICE declaró inelegible a GBM por incumplir el numeral 2.7 de las condiciones de admisibilidad, relacionado con la acreditación directa del fabricante.

ITS resultó adjudicataria al cumplir con los requisitos establecidos y presentar el precio más bajo entre las ofertas elegibles.

El consorcio Datasys también fue considerado elegible, pero ocupó el segundo lugar en la evaluación económica.

Posteriormente, el consorcio presentó tres recursos de apelación, identificados con los números 8122026000001422, 8122026000001424 y 8122026000001425, contra la readjudicación de las partidas.

La CGR rechazó los tres recursos y confirmó la decisión del ICE a favor de ITS.

Con la resolución, el Instituto Costarricense de Electricidad debe continuar con los trámites correspondientes para formalizar los contratos de las partidas 4, 5 y 6, según indicó la Contraloría.