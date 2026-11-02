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El País

Contraloría deja en firme adjudicación de redes 5G del ICE tras apelación de Datasys

La CGR rechazó los reclamos de Datasys y confirmó la adjudicación de tres partidas a ITS para implementar redes móviles de última generación

ICE resuelve y confirma nuevas adjudicaciones de contratos para red 5G | | El Financiero | Shutterstock
La Contraloría rechazó tres apelaciones de Datasys y mantuvo la adjudicación del ICE a ITS para redes móviles de última generación.
Jailine González Gómez

La Contraloría General de la República (CGR) dejó en firme la adjudicación de tres partidas de una licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a favor de la empresa IT Servicios de Infocomunicación S.A. (ITS), tras rechazar los recursos de apelación presentados por el consorcio Datasys-Ciberc-ITC.

La decisión corresponde a las partidas 4, 5 y 6 de la licitación pública para la adquisición de bienes y servicios destinados a la implementación de redes móviles de última generación, bajo la modalidad de entrega según demanda.

Mediante la resolución R-DCP-SICOP-01987-2026, la Contraloría declaró sin lugar los recursos interpuestos contra la readjudicación y determinó que ITS sí contaba con el respaldo de los fabricantes de los equipos, contrario a lo que alegó el consorcio apelante.