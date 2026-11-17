Trasladar un árbol de Navidad en un carro particular es permitido, siempre que el objeto se sujete de forma adecuada y no obstruya la visibilidad del conductor, explicó la Policía de Tránsito.

Si el ciprés se lleva en el techo del automotor y bloquea la visión de quien maneja, el infractor se expone a una multa de ¢123.000, según Tránsito.

El traslado de un árbol de Navidad en un vehículo no está prohibido siempre y cuando no tape la visibilidad del conductor. (Jose Cordero)

Esta sanción se encuentra estipulada en el artículo 145, inciso b, de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, el cual castiga circular con exceso de carga.

Disposiciones legales para el transporte

Las obligaciones para el traslado de cargas se fundamentan en el artículo 114 de la legislación. La norma exige a los conductores de carga liviana y pesada acatar las siguientes disposiciones:

La carga debe estar bien sujeta y acondicionada.

y acondicionada. La carga no debe obstruir la visibilidad del conductor ni dificultar la conducción del vehículo.

del conductor ni dificultar la conducción del vehículo. La carga debe transportarse de forma que no provoque inconvenientes por desprendimiento o que dificulte el tránsito de otros carros.

La carga no debe ocultar las luces del vehículo ni el número de la placa.

Tránsito recomienda utilizar carros tipo pick-up o transportes específicos de carga para el traslado del árbol. Si el conductor lleva el artículo en el techo, debe asegurarse de amarrarlo de forma correcta para evitar la caída del objeto y daños a terceras personas en la vía pública.