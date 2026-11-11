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El País

¿Cómo solicitar la hoja de delincuencia digital en Costa Rica?

La certificación de antecedentes penales se puede gestionar por medio de la aplicación móvil del Poder Judicial o en despachos autorizados de todo el país

Personas mayores de edad pueden tramitar la hoja de delincuencia digital en la aplicación móvil judicial o acudir a sedes físicas en Costa Rica.
Personas mayores de edad pueden tramitar la hoja de delincuencia digital en la aplicación móvil judicial o acudir a sedes físicas en Costa Rica. Jose Cordero

Silvia Ureña Corrales y Marianela Arias Vilchez