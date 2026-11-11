¿Cómo solicitar la hoja de delincuencia digital en Costa Rica?

La hoja de delincuencia o certificación de antecedentes penales puede solicitarse en Costa Rica tanto en formato digital como de manera presencial. El trámite está disponible para personas mayores de edad que presenten un documento de identidad vigente y en buen estado.

El servicio lo brinda el Poder Judicial mediante el Sistema de Gestión en Línea o en oficinas judiciales autorizadas en todo el país.

El trámite digital se puede gestionar mediante la aplicación móvil Poder Judicial Costa Rica. (Play Store/Captura de pantalla)

¿Cómo puedo solicitar la hoja de delincuencia en la aplicación del Poder Judicial?

Para realizar la solicitud, siga estos pasos:

Descargue la aplicación móvil Poder Judicial Costa Rica. Seleccione la opción “Hoja delincuencia” y haga clic en el ícono correspondiente. Luego, seleccione “Hoja delincuencia electrónica” y haga clic en el ícono. Ingrese su usuario y contraseña del Sistema de Gestión en Línea. En la pantalla que aparecerá, indique el número de teléfono o la dirección de correo electrónico donde desea recibir la notificación. Haga clic en “Enviar”.

El sistema le indicará que la solicitud fue enviada correctamente y le facilitará un código de registro. Para finalizar, haga clic en “Aceptar”.

Una vez que la hoja de delincuencia esté lista, recibirá un mensaje de texto en su celular o un correo electrónico, según los datos que haya proporcionado. En la notificación se le indicará que ya puede descargar el documento.

Para descargarlo, ingrese nuevamente a la aplicación móvil y diríjase a la sección “Descarga”, donde encontrará la hoja de delincuencia.

Para utilizar el sistema, la persona debe gestionar por única vez un usuario y una contraseña en cualquier despacho judicial, con presentación de su cédula de identidad. También puede ingresar con firma digital.

Solicitud presencial en oficinas judiciales

La certificación física puede gestionarse de forma personal o por medio de un tercero con autorización autenticada por un abogado.

En el Registro Judicial, ubicado en el edificio Anexo A del Primer Circuito Judicial de San José, el horario es de lunes a viernes de 7 a. m. a 4:30 p. m., en jornada continua.

También está disponible en administraciones regionales y despachos judiciales autorizados. En estos casos, el horario puede variar según la sede.

El Poder Judicial informó que se entrega una certificación por día por persona solicitante.

En caso de que la persona interesada sea extranjera y tramite mediante un tercero, debe aportarse copia del documento de identidad correspondiente.

Trámite desde el extranjero

Las personas nacionales o extranjeras que residan o hayan residido en Costa Rica y se encuentren fuera del país pueden gestionar la certificación por medio de la embajada o consulado más cercano.

En la solicitud deben indicar el nombre de la persona autorizada para retirar el documento en Costa Rica y realizar el trámite correspondiente.

Línea de información

Ante consultas adicionales, el Poder Judicial mantiene habilitada la línea gratuita 800-800-3000.

La institución impulsó estos canales con el objetivo de facilitar el acceso a trámites judiciales y reducir desplazamientos innecesarios.