El tránsito por el puente sobre el río Grande de Térraba, en Palmar Norte de Osa, Puntarenas, tiene cierres parciales y totales desde este martes 17 de noviembre y hasta el próximo domingo 22 de noviembre.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), las regulaciones diurnas consisten en cierres parciales de 7 a. m. a 5 p. m., mientras que por las noches la interrupción del paso será total entre las 10 p. m. y las 5 a. m.

Paso por el puente sobre el río Grande de Térraba tendrá cierres parciales y totales desde este martes 17 de noviembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Fuera de los lapsos señalados, el paso de vehículos operará de manera regular a dos carriles.

De acuerdo con el MOPT, las medidas responden al cronograma de trabajo del proyecto en la zona, el cual se mantendrá en desarrollo hasta principios del 2027.

Las futuras fechas y modalidades de regulación del tránsito se informarán de forma oportuna conforme avance la ejecución de las obras, según detalló la institución.