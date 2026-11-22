El bar y restaurante Casa House of Beers, ubicado en el barrio La California, en el cantón central de San José, anunció este 20 de noviembre su cierre definitivo, tras 12 años de operación.

Los administradores anunciaron su decisión en una publicación realizada en sus redes sociales en la que anunciaron que el sábado 21 sería su último día de atención al público.

“Les invitamos a despedir el lugar que nos dió tanto, un lugar importante para San José y toda una generación que decidió pensar diferente”, cita la publicación.

La despedida, titulada “Adiós”, cuenta ya con más de 830 “me gusta” en Instagram.

“De esta manera decimos adiós. Agradeciendo por los buenos momentos, los buenos amigos, las buenas experiencias y la cantidad enorme de cultura que pasó por esta Casa”, indicó al administración del reconocido bar y restaurante.

La administración agradeció a las personas que formaron parte de su historia.

“Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes; colaboradores, cerveceros, clientes, amigos, familia, artistas, gestores, desarrolladores de proyectos, proveedores y más. Sin ustedes esta enorme experiencia y camino nunca hubiese sido posible”, destacó el mensaje. “12 años pasaron rápido.

Los administradores reiteraron su convencimiento de que las ciudades no se desarrollan solamente de día, sino que la noche forma parte importante del desarrollo socioeconómico y cultural de las grandes urbes.