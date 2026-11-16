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Centro educativo privado ofrece becas de hasta el 100% para estudiantes de noveno y décimo año: conozca los requisitos y fechas importantes

Lincoln School abrió la convocatoria de su programa Founders Scholarship Fund para jóvenes que residan en Costa Rica y deseen cursar secundaria

El centro educativo privado recibirá postulaciones hasta el 31 de marzo de 2027 para ingresar en agosto de ese año.
El centro educativo privado recibirá postulaciones hasta el 31 de marzo de 2027 para ingresar en agosto de ese año. Lincoln School
Marianela Arias Vilchez