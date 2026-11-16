Centro educativo privado ofrece becas de hasta el 100% para estudiantes de noveno y décimo año: conozca los requisitos y fechas importantes

Un programa de becas que cubre hasta el 100% de la colegiatura está disponible para estudiantes residentes en Costa Rica que deseen ingresar a noveno o décimo grado en Lincoln School.

La iniciativa, denominada Founders Scholarship Fund, otorga coberturas del 50%, el 75% y la totalidad de la colegiatura según el beneficio asignado, informó el centro educativo.

Según el centro educativo, el programa está dirigido a estudiantes con excelencia académica y aptitudes destacadas en deporte, artes o emprendimiento.

Lincoln School abre periodo de postulación para becas del 50%, 75% y 100% en secundaria. (Lincoln School/Cortesía)

La convocatoria abrió en este mes de noviembre y el plazo para presentar las solicitudes vence el 31 de marzo de 2027.

Los alumnos seleccionados iniciarán lecciones en agosto de 2027.

Requisitos para postularse

Para participar en el proceso, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener un promedio general de 89 o superior durante los últimos tres años escolares .

durante los . Contar con una calificación mínima de 80 en conducta.

Demostrar participación en actividades escolares y dominio oral y escrito del inglés.

Presentar necesidad de apoyo financiero, según el análisis económico de cada familia.

El trámite exige completar un formulario en línea en la plataforma de admisiones de la institución.

Los postulantes deben adjuntar los tres boletines de calificaciones más recientes, dos cartas de referencia, una carta de motivación y los documentos financieros familiares.

Estos respaldos incluyen comprobantes de ingresos, declaración de renta, certificaciones de bienes y un detalle de las obligaciones económicas del hogar.

La revisión de los expedientes, así como las entrevistas y pruebas de admisión para evaluar competencias académicas, habilidades socioemocionales y dominio del inglés, comenzará en abril de 2027. Esta fase es para quienes cumplen los requisitos.

Las etapas de evaluación y selección continuarán durante mayo y junio, mes en el que se comunicarán los resultados finales.

La decisión final recaerá en un comité de selección que analizará el perfil de cada aspirante.

Los interesados pueden solicitar información adicional al Departamento de Admisiones de Lincoln School mediante el correo electrónico admissions@lincoln.ed.cr, al WhatsApp +506 8798-5001 o a los teléfonos 2247-6647 y 2247-6660.