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El País

Casi la mitad de las pruebas prácticas para licencia B1 fueron reprobadas en lo que va de 2026: porcentaje es el mayor desde 2015

La licencia B1 registra su mayor porcentaje de reprobación en más de una década. Los resultados muestran diferencias respecto a otras categorías

Nuevo circuito para prueba práctica de manejo
Al 12 de noviembre de 2026, el 48,9% de las pruebas prácticas para obtener la licencia B1 terminó en reprobación, según datos de Cosevi. Alonso Tenorio
Jailine González Gómez