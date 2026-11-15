Casi la mitad de las pruebas prácticas para licencia B1 fueron reprobadas en lo que va de 2026: porcentaje es el mayor desde 2015

El 48,9% de las pruebas prácticas para obtener la licencia de conducir tipo B1 terminaron en reprobación entre el 1.º de enero y el 12 de noviembre de 2026, según datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). Este es el porcentaje más alto registrado para esa categoría desde 2015, cuando alcanzó el 52,5%.

De acuerdo con los registros disponibles al momento de la consulta, de las 104.497 pruebas prácticas B1 con resultado en 2026, un total de 51.050 fueron reprobadas y 53.447 aprobadas. La diferencia entre ambos resultados fue de 2.397 exámenes.

La categoría B1, correspondiente a la licencia para conducir automóviles, presentó el porcentaje de reprobación más alto entre las 11 categorías de licencia incluidas en los registros de Cosevi.

La segunda categoría con mayor proporción de reprobaciones fue A1, correspondiente a motocicletas, con un 35,2%. La diferencia respecto a B1 fue de 13,7 puntos porcentuales.

En el conjunto de todas las categorías, Cosevi contabilizó 202.714 pruebas prácticas con resultado durante 2026. De estas, 74.946 fueron reprobadas, equivalentes al 37%.

Los porcentajes contemplan únicamente los exámenes aprobados y reprobados. Las ausencias no forman parte del cálculo. Además, los registros corresponden a pruebas realizadas y no a personas, pues un mismo aspirante puede presentarse varias veces.

Reprobación de licencia B1 supera los porcentajes de los últimos diez años

El porcentaje de reprobación de la prueba práctica B1 registrado en 2026 supera los resultados de cada uno de los diez años completos anteriores, comprendidos entre 2016 y 2025.

La última vez que esta categoría presentó una proporción superior fue en 2015, cuando el 52,5% de los exámenes terminó en reprobación.

Entre 2016 y 2025, el porcentaje más cercano al actual se registró en 2017, con un 48,3%.

En los años recientes, el porcentaje de pruebas reprobadas presentó variaciones. En 2020 fue del 40,6%, mientras que en 2023 descendió al 28,4%.

Para 2024, la proporción fue del 29% y en 2025 aumentó al 37%. El resultado disponible para 2026 representa un incremento de 11,8 puntos porcentuales respecto al año anterior.

¿Cuáles otras categorías de licencia registran más reprobaciones?

Los registros de Cosevi muestran diferencias en los porcentajes de reprobación de las otras diez categorías de licencia durante 2026.

Después de B1, la categoría A1 presentó el segundo porcentaje más alto, con un 35,2%. De las 4.746 pruebas con resultado, 1.669 fueron reprobadas.

En la categoría A2, el porcentaje fue del 30,2%, correspondiente a 14.811 reprobaciones de un total de 48.984 pruebas. Esta categoría ocupó el segundo lugar en cantidad absoluta de exámenes reprobados, por detrás de B1.

Por su parte, la categoría A3 registró 4.760 reprobaciones entre 22.999 pruebas con resultado, equivalentes al 20,7%.

Las otras siete categorías presentaron porcentajes inferiores al 19%.

B2 y C2 registraron proporciones cercanas al 18%, mientras que B4 y D2 presentaron los porcentajes más bajos, cercanos al 7%.

En el caso de B4, se contabilizaron 266 reprobaciones de 3.582 pruebas, equivalentes al 7,4%. Para D2, fueron 28 reprobaciones de 384 exámenes, un 7,3%.

Una persona acumula 40 reprobaciones en la prueba práctica de manejo

Una persona ha reprobado 40 veces la prueba práctica de manejo, la mayor cantidad individual registrada por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Los datos de la institución también muestran que una persona acumuló 55 reprobaciones en el examen teórico regular, mientras que en la prueba teórica para transporte público el máximo fue de 21 reprobaciones.

Cosevi no precisa el periodo en que ocurrieron estos intentos, la categoría de licencia correspondiente a las 40 reprobaciones prácticas ni si la persona finalmente aprobó el examen.