El personal del Servicio de Neonatología del Hospital San Juan de Dios entregó gorros de vikingo a los bebés internados en el centro médico, ayer martes 17 de noviembre, con motivo del Día Mundial del Prematuro.

Entre los pacientes que recibieron el gorro se encuentra Amira, una bebé nacida a las 34 semanas de gestación que permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de ese hospital, según divulgó el centro de salud en sus redes sociales.

“Es una pequeña guerrera que nos llena de orgullo y ternura”, expresó el centro médico en sus redes sociales.

El hospital organizó una jornada en el área de juegos del Servicio de Radioterapia. La actividad incluyó una pasarela de pacientes egresados del Servicio de Neonatología y una carrera de gateo de bebés.

Los recién nacidos prematuros son todos aquellos neonatos que nacen antes de las 37 semanas de gestación, explicó Mitzila Reyes, jefa de Neonatología del Hospital San Juan de Dios.

Reyes indicó que la fecha conmemoró el esfuerzo y el compromiso de atender a estos pacientes junto con sus familias.

Annie Miranda, jefa de Enfermería de la UCIN, indicó que el personal de enfermería asiste minuto a minuto a estos neonatos, quienes reciben vigilancia durante las 24 horas, los siete días de la semana.