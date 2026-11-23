Varias comunidades sufrirán la suspensión temporal del servicio de agua potable este miércoles 25 de noviembre, desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., debido al mantenimiento anual del Sistema de Puente Mulas, informó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Una vez que finalicen las labores técnicas a las 6:00 p. m., comenzará el proceso de recuperación del sistema.
El restablecimiento del suministro ocurrirá de manera paulatina: en algunas zonas el agua regresará a las 7:00 p. m., mientras que en otros sectores el servicio volverá después de las 11:00 p. m..
Los lugares con posibilidad de experimentar la afectación se ubican en los siguientes cantones:
- Alajuelita: Concepción, San Josecito y San Felipe.
- Escazú: San Antonio, San Rafael y Santa Ana.
- Desamparados: Aserrí, Salitrillos, San Miguel, San Juan de Dios, San Rafael Abajo y San Rafael Arriba.
- La Uruca.
Durante la jornada de 12 horas, los equipos técnicos efectuarán labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones de bombeo y en sus componentes eléctricos.
Las obras incluyen:
- Limpieza de equipos eléctricos y transformadores
- Revisión de los sistemas que controlan las bombas
- Cambio de piezas en las tuberías de conexión de las válvulas
- Pruebas en la subestación eléctrica y una lubricación general de los equipos.
De acuerdo con el AyA, estas tareas buscan mantener los equipos en buenas condiciones, prevenir fallas y asegurar el funcionamiento del sistema.
El detalle específico de las comunidades y sectores afectados se encuentra disponible en las redes sociales oficiales de la institución.
El AyA recomendó a la población tomar previsiones para contar con reservas de agua durante el periodo de suspensión y mientras se completa la recuperación del suministro.