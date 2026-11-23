Varias comunidades sufrirán la suspensión temporal del servicio de agua potable este miércoles 25 de noviembre, desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., debido al mantenimiento anual del Sistema de Puente Mulas, informó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Una vez que finalicen las labores técnicas a las 6:00 p. m., comenzará el proceso de recuperación del sistema.

Mantenimiento anual en el Sistema de Puente Mulas dejará sin agua a varios lugares este miércoles desde las 6:00 a. m. hasta después de las 11:00 p. m. (Alonso Tenorio)

El restablecimiento del suministro ocurrirá de manera paulatina: en algunas zonas el agua regresará a las 7:00 p. m., mientras que en otros sectores el servicio volverá después de las 11:00 p. m..

Los lugares con posibilidad de experimentar la afectación se ubican en los siguientes cantones:

Alajuelita: Concepción, San Josecito y San Felipe.

Concepción, San Josecito y San Felipe. Escazú: San Antonio, San Rafael y Santa Ana.

San Antonio, San Rafael y Santa Ana. Desamparados: Aserrí, Salitrillos, San Miguel, San Juan de Dios, San Rafael Abajo y San Rafael Arriba.

Aserrí, Salitrillos, San Miguel, San Juan de Dios, San Rafael Abajo y San Rafael Arriba. La Uruca.

Durante la jornada de 12 horas, los equipos técnicos efectuarán labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones de bombeo y en sus componentes eléctricos.

Las obras incluyen:

Limpieza de equipos eléctricos y transformadores

Revisión de los sistemas que controlan las bombas

Cambio de piezas en las tuberías de conexión de las válvulas

Pruebas en la subestación eléctrica y una lubricación general de los equipos.

De acuerdo con el AyA, estas tareas buscan mantener los equipos en buenas condiciones, prevenir fallas y asegurar el funcionamiento del sistema.

El detalle específico de las comunidades y sectores afectados se encuentra disponible en las redes sociales oficiales de la institución.

El AyA recomendó a la población tomar previsiones para contar con reservas de agua durante el periodo de suspensión y mientras se completa la recuperación del suministro.