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Admisión UNA 2027: Conozca la fecha de publicación de notas y dónde ver el resultado

Más de 29.900 postulantes conocerán su promedio de ingreso a la Universidad Nacional

UNA Universidad Nacional Fachada Campus Heredia
La Universidad Nacional publicará los promedios de admisión 2027 este miércoles 18 de noviembre en el sitio web del Departamento de Registro. Cortesía UNA
Marianela Arias Vilchez