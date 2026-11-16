Admisión UNA 2027: Conozca la fecha de publicación de notas y dónde ver el resultado

Más de 29.900 inscritos para ingresar a la Universidad Nacional (UNA) en el 2027 conocerán su promedio de admisión a partir del próximo miércoles 18 de noviembre.

Los resultados estarán disponibles en el sitio web del Departamento de Registro, según comunicó la Oficina de Comunicación de esa casa de estudios. En esa misma página electrónica se indicará la nota mínima requerida para ser elegible e ingresar a la institución.

Las lecciones del primer ciclo lectivo de la UNA comenzarán el 8 de marzo de 2027.

Cálculo del promedio de admisión

El promedio de admisión se calcula con base en dos componentes: el resultado de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), conocida como examen de admisión, que representa el 60%, y el promedio de las calificaciones de la Educación Diversificada, que corresponde al 40%.

De acuerdo con la UNA, para el proceso de admisión 2027, la nota de Educación Diversificada consideró las calificaciones de décimo año de secundaria para quienes proceden de colegios académicos.

En el caso de los estudiantes de colegios técnicos, se tomó el promedio de décimo y undécimo año. Estos datos corresponden a las calificaciones reportadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Además, la UNA aplica un modelo de estratificación que considera el tipo y la modalidad del colegio de procedencia, la ubicación geográfica y la jornada diurna o nocturna.

Este mecanismo busca favorecer el acceso de jóvenes en condición de vulnerabilidad social que enfrentan dificultades para ingresar a la educación superior.

Siguientes pasos del proceso

Después de consultar su promedio, los postulantes deben cumplir dos requisitos indispensables para continuar en el proceso y concursar por un cupo en la carrera de su elección.

El primero consiste en obtener una nota igual o superior al mínimo establecido por la universidad.

El segundo requisito exige registrar el título de Bachiller en Educación Media en el sitio web www.registro.una.ac.cr, los días 4 y 5 de enero de 2027, hasta las 5:00 p. m. En esas mismas fechas, los aspirantes podrán gestionar el cambio de carrera.

La lista de personas admitidas se publicará el 8 de enero de 2027, a partir de la 1:00 p. m., en la sección Avisos importantes del sitio web del Departamento de Registro.

Posteriormente, la matrícula se efectuará en línea, según la cita asignada, los días 14 y 15 de enero.

Las lecciones del primer ciclo lectivo comenzarán el 8 de marzo de 2027.