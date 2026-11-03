Video captó el choque de dos helicópteros en aterrizaje en Nepal cerca del Everest: hay un fallecido y tres heridos

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos helicópteros colisionaron durante un intento de aterrizaje en Pheriche, Nepal, cerca del monte Everest. El accidente ocurrió el martes por la mañana y dejó un turista indio muerto y tres heridos, incluidos los pilotos de las aeronaves.
Las imágenes muestran a los dos helicópteros aproximándose al helipuerto desde direcciones opuestas. Uno de ellos desciende rápidamente y, instantes después, las palas del rotor impactan contra la otra aeronave. Los helicópteros se encontraban a pocos metros del suelo cuando se produjo la colisión.
La víctima fue identificada como Vasanth Kumar Balaramudu, de 47 años, pasajero de una de las aeronaves. Según las autoridades nepalesas, falleció en el lugar del accidente. Entre los heridos se encuentran el piloto Rabindra Prajapati de Fishtail Air, el piloto Prajal KC de Air Dynasty y el pasajero Shailesh Krishna Patel, ciudadano neozelandés de origen indio.
Choque de helicópteros en Nepal deja un muerto y tres heridos.
El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:12 a.m., hora local de Nepal, cuando helicópteros de Fishtail Air y Air Dynasty intentaban aterrizar en el mismo helipuerto. Una de las aeronaves transportaba pasajeros, mientras que la otra realizaba un vuelo de carga.
Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica. Dos de ellos fueron llevados en helicóptero a un hospital en Katmandú, la capital del país. El tercero recibió tratamiento en Lukla.
Aún no se ha determinado la causa de la colisión. Según Mukesh Dangol, director general de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, los informes iniciales apuntan a una posible falla en la comunicación entre los pilotos. La agencia informó que está recabando testimonios para esclarecer las circunstancias del accidente.
Pheriche se encuentra en el distrito de Solukhumbu, a unos 4371 metros de altitud, y es uno de los puntos de parada para montañeros y turistas que se dirigen al campamento base del Everest.
La región tiene acceso limitado por carretera, por lo que los helicópteros son uno de los principales medios de transporte para visitantes, guías y operaciones de rescate.