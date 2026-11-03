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El Mundo

Video captó el choque de dos helicópteros en aterrizaje en Nepal cerca del Everest: hay un fallecido y tres heridos

El impacto ocurrió a pocos metros del suelo; las autoridades investigan una falla de comunicación entre las tripulaciones

Dos helicópteros colisionaron en la localidad de Pheriche durante maniobras de descenso; las autoridades confirmaron la muerte de un pasajero y tres heridos.
Dos helicópteros colisionaron en la localidad de Pheriche durante maniobras de descenso; las autoridades confirmaron la muerte de un pasajero y tres heridos. Video Sputnik Mundo
O Globo

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos helicópteros colisionaron durante un intento de aterrizaje en Pheriche, Nepal, cerca del monte Everest. El accidente ocurrió el martes por la mañana y dejó un turista indio muerto y tres heridos, incluidos los pilotos de las aeronaves.

Las imágenes muestran a los dos helicópteros aproximándose al helipuerto desde direcciones opuestas. Uno de ellos desciende rápidamente y, instantes después, las palas del rotor impactan contra la otra aeronave. Los helicópteros se encontraban a pocos metros del suelo cuando se produjo la colisión.

Las grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran la aproximación simultánea de los helicópteros hacia el helipuerto desde trayectorias contrarias.
Las grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran la aproximación simultánea de los helicópteros hacia el helipuerto desde trayectorias contrarias. (Video Sputnik Mundo/Captura de pantalla)