Video captó el choque de dos helicópteros en aterrizaje en Nepal cerca del Everest: hay un fallecido y tres heridos

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos helicópteros colisionaron durante un intento de aterrizaje en Pheriche, Nepal, cerca del monte Everest. El accidente ocurrió el martes por la mañana y dejó un turista indio muerto y tres heridos, incluidos los pilotos de las aeronaves.

Las imágenes muestran a los dos helicópteros aproximándose al helipuerto desde direcciones opuestas. Uno de ellos desciende rápidamente y, instantes después, las palas del rotor impactan contra la otra aeronave. Los helicópteros se encontraban a pocos metros del suelo cuando se produjo la colisión.

Las grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran la aproximación simultánea de los helicópteros hacia el helipuerto desde trayectorias contrarias. (Video Sputnik Mundo/Captura de pantalla)

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