La Nación Argentina inició acciones legales contra las principales plataformas de inteligencia artificial (IA) por la utilización no autorizada de sus contenidos periodísticos. La decisión tiene como objetivo proteger los derechos de propiedad intelectual de la compañía, preservar el valor de la producción editorial y defender la sustentabilidad económica del periodismo profesional.

El avance de la inteligencia artificial generativa abrió nuevas oportunidades para la industria de los medios de comunicación, pero también planteó interrogantes respecto del uso de contenidos protegidos por derechos de autor para el entrenamiento de modelos de lenguaje y la generación de respuestas a las consultas de los usuarios.

La Nación Argentina emprende acciones legales por propiedad intelectual frente a plataformas de IA. (Shutterstock/Shutterstock)

El reclamo de La Nación apunta al aprovechamiento de contenidos periodísticos sin autorización ni contraprestación económica. La producción de información original supone una inversión permanente en recursos humanos, infraestructura tecnológica, investigación, cobertura de acontecimientos y procesos de verificación y edición.

La iniciativa no implica un cuestionamiento al desarrollo de la inteligencia artificial como tecnología, sino a las condiciones bajo las cuales las grandes plataformas utilizan contenidos de terceros para desarrollar y comercializar sus productos y servicios. La Nación, uno de los medios en español más premiados del mundo por su innovación y excelencia periodística, mantiene un compromiso con la transformación tecnológica y la incorporación de herramientas de IA en sus procesos editoriales, bajo criterios de responsabilidad y supervisión humana.

Un debate de alcance global

La decisión se inscribe en una serie de acciones judiciales impulsadas por organizaciones periodísticas de distintos países. En diciembre de 2023, The New York Times presentó una demanda por la utilización no autorizada de sus artículos. En agosto de 2025, el diario brasileño Folha de S.Paulo y el japonés Yomiuri Shimbun iniciaron acciones legales similares contra grandes plataformas de inteligencia artificial.

Durante el Congreso Mundial de Medios de WAN-IFRA, realizado en junio pasado en Marsella, Francia, A. G. Sulzberger, presidente y publisher de The New York Times, denunció lo que calificó como un “flagrante robo de propiedad intelectual” por parte de las grandes plataformas de IA. El ejecutivo cuestionó la fragmentación de la industria periodística frente a estos desafíos, llamó a los editores a actuar colectivamente y advirtió sobre la necesidad de que los acuerdos comerciales con las plataformas reflejen el verdadero valor de los contenidos periodísticos.

En América Latina, uno de los antecedentes en materia de litigios contra las grandes plataformas tecnológicas es el de Copesa, grupo editor del diario chileno La Tercera, que presentó una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por presunto abuso de posición dominante. En la Argentina, Editorial Perfil también inició acciones judiciales por el uso no autorizado de sus contenidos periodísticos.

El Tow Center for Digital Journalism de la Universidad de Columbia, a través de un relevamiento permanente publicado por Columbia Journalism Review, documenta la expansión de estos litigios, que involucran a medios de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina. El registro incluye acciones individuales y colectivas contra grandes plataformas de inteligencia artificial, así como acuerdos de licenciamiento y alianzas comerciales. El escenario expone las asimetrías económicas y geográficas que condicionan la capacidad de negociación de las organizaciones periodísticas.

En un ecosistema informativo cada vez más atravesado por la inteligencia artificial, la disponibilidad de información confiable depende, en buena medida, de la existencia de organizaciones periodísticas capaces de sostener sus inversiones y garantizar la calidad de sus contenidos. Preservar el valor de esos contenidos y las condiciones que hacen posible su producción constituye no solo un desafío empresarial, sino también una cuestión de interés público.