Madrid, España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado este martes de “ilegal” la filtración de sus declaraciones de impuestos, después de que una investigación internacional desvelara que parte de los mismos habrían sido compartidos por error por el banco alemán Deutsche Bank.

“Pago muchos impuestos”, ha defendido ante la prensa en el marco de una cumbre en Filipinas con líderes de varios países asiáticos. “No deberían haberlo hecho. Es ilegal que lo hagan”, ha subrayado, tras ser preguntado sobre si estaba molesto por la filtración de estos documentos.

Las breves palabras de Trump han llegado a raíz de la citada investigación, liderada por un consorcio de medios internacionales que desvela malas prácticas de la entidad bancaria, su relación con el inquilino de la Casa Blanca, transacciones sospechosas vinculadas a Jeffrey Epstein por valor de casi $600 millones y sus conexiones con empresas participadas por oligarcas rusos.

La investigación Inside Deutsche Ban analiza más de 15 millones de documentos internos de la entidad procedentes de departamentos relacionados con el riesgo y la gestión de clientes sensibles. Informantes filtraron los archivos a los periodistas Josy Joseph y Khadija Sharife, que compartieron estos datos con medios como The New York Times, Financial Times, Le Monde o Der Spiegel, entre otros, quienes dieron inicio a las pesquisas de forma coordinada.