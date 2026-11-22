Estados Unidos. Al menos nueve personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, en un tiroteo durante la celebración de una multitudinaria fiesta privada en Strathmore, en el condado de Tulare, California, según informaron las autoridades locales.

La oficina del sheriff del condado recibió el aviso poco antes de las 7:40 p. m. (hora local) de este sábado sobre disparos escuchados en una celebración que reunía a más de cien asistentes y en la que también estaba previsto un concierto privado.

A su llegada, los agentes comprobaron que “varias personas habían resultado heridas de bala”.

Los servicios de emergencia trasladaron inmediatamente a algunas de las víctimas a hospitales de la zona, mientras que otras fueron llevadas en vehículos particulares. Las autoridades continúan trabajando para verificar la cifra total de afectados.

Por el momento, no se han determinado las circunstancias del ataque, pero los investigadores sospechan que podría tratarse de un incidente relacionado con bandas criminales.

Desde la oficina del sheriff se pidió a cualquier persona que disponga de información sobre el tiroteo que se ponga en contacto con las autoridades del condado.