Temblor de 5,6 sacudió a Colombia durante la madrugada y desató seguidilla de réplicas

Un sismo de magnitud 5,6 se registró en Colombia el 3 de noviembre de 2026 a las 04:13 hora local, según el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano.

El epicentro fue Chaparral, en el departamento del Tolima, durante la madrugada del 3 de noviembre de 2026, exactamente a las 4:13 a.m. hora local de Colombia (3:13 a.m. hora de Costa Rica), según reportó el Servicio Geológico Colombiano en su más reciente boletín actualizado.

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió el territorio de Colombia a las 4:13 a. m. (hora de Colombia) de este martes 3 de noviembre de 2026. (Canva/La Nación)

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