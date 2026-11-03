Temblor de 5,6 sacudió a Colombia durante la madrugada y desató seguidilla de réplicas

El epicentro fue Chaparral, en el departamento del Tolima, durante la madrugada del 3 de noviembre de 2026, exactamente a las 4:13 a.m. hora local de Colombia (3:13 a.m. hora de Costa Rica), según reportó el Servicio Geológico Colombiano en su más reciente boletín actualizado.
El evento sismológico presentó una profundidad superficial, localizada a menos de 30 kilómetros de la superficie terrestre.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por la entidad sismológica, el epicentro exacto fue localizado a 17 kilómetros del municipio de Roncesvalles, Tolima.
El análisis técnico ubicó el evento en las coordenadas de latitud 3.86 y longitud -75.63, en una zona comprendida en la región andina del país.
Van cinco réplicas tras el fuerte temblor de 5,6
Tras el sismo de magnitud 5,6 registrado en la madrugada de este 3 de noviembre, con epicentro en Chaparral, Tolima, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha reportado cuatro movimientos telúricos posteriores en la misma zona. Según los registros de la entidad, la primera réplica ocurrió a las 4:16 a. m. y tuvo una magnitud de 3,3. Posteriormente, a las 4:27 a. m., se presentó otro movimiento de magnitud 3,5, ambos clasificados como superficiales.
El SGC también registró otros tres movimientos telúricos: uno a las 4:56 a. m., de magnitud 2,2, otro a las 5:17 a. m., de magnitud 2,1 y, finalmente, uno de 2.3, sobre las 5:30 a. m..
Los cinco eventos tuvieron como referencia la zona de Chaparral y fueron catalogados como superficiales. Entre los municipios cercanos reportados por la entidad se encuentran Roncesvalles y San Antonio, también en el departamento del Tolima.