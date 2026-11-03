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El Mundo

Temblor de 5,6 sacudió a Colombia durante la madrugada y desató seguidilla de réplicas

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el temblor principal ocurrió en Tolima

Temblor de magnitud 5,6 registrado a las 4:13 a. m. en Chaparral, Colombia.
Temblor de magnitud 5,6 registrado a las 4:13 a. m. (hora de Colombia)en Chaparral, Colombia. (Imagen ajustada) Servicio Geológico Colombiano
El Tiempo Colombia

Un sismo de magnitud 5,6 se registró en Colombia el 3 de noviembre de 2026 a las 04:13 hora local, según el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano.

El epicentro fue Chaparral, en el departamento del Tolima, durante la madrugada del 3 de noviembre de 2026, exactamente a las 4:13 a.m. hora local de Colombia (3:13 a.m. hora de Costa Rica), según reportó el Servicio Geológico Colombiano en su más reciente boletín actualizado.

Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Un sismo de magnitud 5,6 sacudió el territorio de Colombia a las 4:13 a. m. (hora de Colombia) de este martes 3 de noviembre de 2026. (Canva/La Nación)