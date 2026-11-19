El 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha impulsada principalmente por dos profesores, según el sitio web del Día Internacional del Hombre (International Men’s Day).

De acuerdo con el sitio web, la instauración de esta efeméride ocurrió en 1999 por iniciativa de Jerome Teelucksingh, un profesor de historia en la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago.

Las peticiones para establecer esta conmemoración datan de la década de 1960. La página web indica que el diario The New York Times reportó el 24 de febrero de 1969 las gestiones privadas de diversos grupos para instaurar el 23 de febrero como el equivalente al Día Internacional de la Mujer, el cual comenzó en 1909.

Durante décadas, países como Canadá, Francia, Estados Unidos, Colombia, Rusia y China intentaron fijar la fecha, pero la falta de publicidad impidió su continuidad.

Según el sitio web, a principios de la década de 1990, un profesor, Thomas Oaster, dirigía el Centro de Estudios Masculinos de Missouri en la Universidad de Missouri, Kansas City. Este educador promovió que organizaciones de Estados Unidos, Europa y Australia llevaran a cabo pequeños eventos en febrero.

No obstante, Oaster promovió la celebración de forma exitosa en 1994, pero las actividades cesaron tras una baja asistencia en 1995.

Por su parte, la Asociación Maltesa por los Derechos de los Hombres mantuvo la celebración en febrero hasta el 2009, año en el que trasladaron la observación al 19 de noviembre a petición de los organizadores australianos.

Estos organizadores australianos establecieron el sitio web oficial y agruparon a los países participantes bajo la fecha propuesta en Trinidad y Tobago.

Sin embargo, esta fecha carece de la declaratoria formal de organismos internacionales oficiales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).