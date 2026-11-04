Histórica senadora republicana Susan Collins pierde su escaño en Maine después de 30 años

Madrid, España. La senadora republicana Susan Collins ha perdido el escaño que ostentaba desde hacía más de 30 años en el estado de Maine frente a su rival demócrata Troy Jackson en el, hasta ahora, último episodio de la debacle electoral que está padeciendo el partido en las elecciones legislativas de este martes.

La propia Collins ha concedido su derrota y asegurado que “servir al pueblo de Maine ha sido un honor”.

“Estoy orgullosa de todo lo que he sido capaz de conseguir para este estado y por nuestro país en los últimos 30 años. He llamado a Troy Jackson para felicitarlo y para asegurar que trabajaré con él y con su personal para facilitar una transición sencilla”, ha concluido.

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