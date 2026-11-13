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El Mundo

Fuerte explosión en Buenos Aires: trabajadores hacían reparaciones y máquina rompió caño de gas

El inicidente dejó al menos 20 heridos, carros calcinados y locales comerciales afectados

Explosión afectó la localidad de Remedios de Escalada, en Buenos Aires, Argentina.
Explosión afectó la localidad de Remedios de Escalada, en Buenos Aires, Argentina. La Nación / Argentina / GDA

El País / GDA / Uruguay y Jorge Arturo Mora