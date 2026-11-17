Los servicios digitales de Apple presentaron fallas este martes, con afectaciones en plataformas utilizadas para almacenar información, descargar aplicaciones y realizar pagos electrónicos. Miles de usuarios reportaron dificultades para acceder a iCloud, App Store y Apple Pay.

Los problemas comenzaron antes del mediodía. Según el portal de monitoreo Downdetector, las quejas aumentaron rápidamente hasta alcanzar varios miles de reportes en pocos minutos.

Entre los principales inconvenientes destacaron los cierres inesperados de sesión en iCloud y los errores de autenticación. Estas fallas dificultaron el acceso a las cuentas desde teléfonos iPhone y computadoras Mac.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, una actualización interna habría provocado los problemas en la infraestructura tecnológica de Apple. El incidente también afectó sistemas utilizados por la propia compañía.

La interrupción alcanzó a la App Store, donde algunos usuarios no pudieron descargar ni actualizar aplicaciones. También se registraron dificultades para completar transacciones mediante Apple Pay en supermercados, restaurantes y otros establecimientos.

Otros servicios afectados fueron Apple Music, App Store Connect y la activación de nuevos dispositivos. Las plataformas educativas Apple School Manager y Tareas de Clase también presentaron problemas de funcionamiento.

La compañía confirmó las interrupciones mediante su página oficial de Estado del Sistema, donde identificó una afectación general en el inicio de sesión de iCloud y dificultades temporales para adquirir AppleCare desde los dispositivos.

Reporte de las nterrupciones y actualizaciones oficiales hasta las 4:13 p.m. (hora de Costa Rica) (Estado del Sistema de Apple/Screenshot)

Con el paso de las horas, la mayoría de las plataformas recuperó su funcionamiento. Sin embargo, iCloud y algunos servicios específicos todavía mostraban alertas en el último reporte disponible en la información suministrada.

Apple no precisó la causa técnica definitiva ni anunció un plazo para la restauración completa de los servicios. Los usuarios pueden consultar el Estado del Sistema de Apple para conocer las interrupciones y actualizaciones oficiales.