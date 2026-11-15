Estudiante de 14 años se desmaya en entrenamiento de voleibol, sufre complicación cardíaca y pierde parte de una pierna en Estados Unidos

Una adolescente de 14 años sufrió la amputación de la parte inferior de su pierna izquierda tras experimentar una emergencia cardíaca durante un entrenamiento de voleibol en Casa Grande, Arizona, Estados Unidos.

La estudiante de la Casa Grande Union High School, Delilah Mendez, se desmayó en la cancha hace dos meses debido a una condición cardíaca preexistente sin diagnosticar.

En entrevista con la emisora AZFamily, la joven relató que en ese momento sintió mareos y perdió la capacidad de respirar.

Su madre, Rosie Méndez, pensó inicialmente que el desvanecimiento obedecía a un cuadro de deshidratación. La mujer comprendió la gravedad del caso cuando le informaron que su hija carecía de pulso.

Un helicóptero trasladó a la menor al Hospital Infantil de Phoenix. Allí, los médicos detectaron una anomalía cardíaca y determinaron la urgencia de una cirugía, según detalla una página de recaudación creada por la familia en la plataforma GoFundMe.

Durante la atención médica, el equipo clínico utilizó un soporte de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), dispositivo que asiste temporalmente a las funciones del corazón y los pulmones. Las complicaciones derivadas de este tratamiento provocaron la amputación de la extremidad inferior izquierda, de acuerdo con la campaña familiar.

Después de 60 días de internamiento y varias cirugías, Méndez recibió el alta médica y regresó a su hogar. Actualmente, utiliza muletas para desplazarse mientras se adapta a su nueva rutina.

La joven declaró a AZFamily su deseo de superar esta etapa, aprender a caminar nuevamente con una prótesis y retomar sus actividades habituales, incluido el voleibol.

Rosie Méndez destacó la fortaleza de su hija durante la hospitalización y reconoció la dificultad de esta adaptación para una adolescente acostumbrada a la independencia.