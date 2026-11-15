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El Mundo

Estudiante de 14 años se desmaya en entrenamiento de voleibol, sufre complicación cardíaca y pierde parte de una pierna en Estados Unidos

La joven permaneció 60 días hospitalizada en Phoenix tras el hallazgo de una anomalía en su corazón y ahora busca volver a las canchas con una prótesis

26-04-14 / Final de Volibol Femenino entre la UNED y la UNA,gana la UNED,en el Gimnacio del Colegio San Jose . Foto.Manuel Vega
La joven estuvo internada durante 60 días. Actualmente, utiliza muletas para desplazarse mientras se adapta a su nueva rutina. Fotografía con fines ilustrativos. MANUEL VEGA Q.
O Globo