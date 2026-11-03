Estados Unidos también elegirá 36 gobernadores: vea los estados que votarán y qué dicen las encuestas

Este martes 3 de noviembre 210 millones estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a 35 senadores y 435 miembros de la Cámara de Representantes, sin embargo, los cargos a designar no terminan ahí. 36 de los 50 estados también deberán elegir a sus gobernadores, y la carrera promete adrenalina.

Curiosamente, hay un empate exacto: 18 de esos estados tienen actualmente un gobernador republicano, mientras los otros 18 tienen uno demócrata.

Los 18 estados con un cabecilla republicano son Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Vermont y Wyoming.

Por su parte, los 18 estados con un líder demócrata son Arizona, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island y Wisconsin.

36 de los 50 estados irán a elecciones de la gobernación, con una predominancia del Partido Demócrata en las costas, y la superioridad del Republicano en zonas rurales y estados sureños. (Dominick Proestakis/La Nación)

¿Qué dicen las encuestas?

La más reciente encuesta publicada por el New York Times junto al Siena Research Center reveló que los demócratas estarían liderando o empatados en siete estados clave para dilucidar lo que ocurrirá este martes.

La investigación señaló que en Maine, la demócrata Hannah Pingree supera con holgura por 49% contra 37% al republicano Robert Charles. Algo similar ocurre en Michigan, donde la demócrata Jocelyn Benson le ganaría por 52% contra 39% al republicano John James.

El margen se cierra ligeramente en Iowa, estado actualmente gobernado por el Partido Republicano cuyo candidato, Zach Lahn, sería derrotado 51% a 43% por el demócrata Rob Sand.

En Alaska, estado también dirigido por el Partido Republicano, el demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins se impondría 54% a 46% a su contrincante, Bernadette Wilson.

En Maine, la candidata demócrata, Hannah Pingree, se impondría con comodidad al republicano Bobby Charles. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)

Por su parte, el estado de Ohio, casa del actual vicepresidente norteamericano J. D. Vance, también se inclinaría por un demócrata, ya que Amy Acton adelanta por 49% contra 43% al republicano Vivek Ramaswamy. En esta localidad el margen de error todavía da posibilidades de una remontada.

Todos los estados mencionados hasta ahora estrenarán gobernante sin importar su elección, ya que el gobernador actual no está en la carrera. Eso no ocurre en Texas, típico bastión republicano donde el actual mandatario lleva tres periodos consecutivos.

Allí, el gobernador republicano Greg Abbott, en el cargo desde 2015, se enfrenta a la demócrata Gina Hinojosa, una mujer de raíces mexicanas que tiene un reto mayúsculo en frente: recuperar el estado sureño, cuya última líder demócrata fue Ann Richards, derrotada en 1994 ni más ni menos que por George W. Bush. De ganar, ella sería la primera mujer hispana en dirigir a Texas.

La candidata demócrata a la gobernación de Texas, Gina Hinojosa, busca hacer historia y recuperar un bastión republicano. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

La encuesta del NYT en Texas muestra un virtual empate, pues Hinojosa se impone 48% a 47% contra Abbott. La moneta está en el aire, aunque la mujer de 52 años ha mostrado buen suceso en las últimas semanas.

En caso de ganar, Abbott se convertiría en la persona que más tiempo ha gobernado en Texas, superando a Rick Perry, que dirigió por 14 años y un mes tras la renuncia de Bush para convertirse en presidente.

En caso de ganar, Greg Abbott se convertiría en la persona que más años ha dirigido Texas, ya que es gobernador desde 2015. (BRANDON BELL/AFP)

El último estado clave, que también presenta un empate técnico, es Kansas, donde actualmente gobierna el Partido Demócrata pero el candidato republicano, Ty Masterson, con 47%, está muy cerca de la candidata demócrata Cindy Holscher, que contabilizaría el 48% de los votos.

De esta manera, el Partido Demócrata lleva la delantera en cinco estados clave y empata en los últimos dos, que han sido tradicionalmente republicanos.

En la actualidad, de los 50 estados norteamericanos, 26 son gobernados por republicanos y 24 por demócratas, por tanto, cualquier partido que tome una leve ventaja en las elecciones de este martes podrían conseguir la mayoría de gobernaciones.