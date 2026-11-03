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El Mundo

Estados Unidos también elegirá 36 gobernadores: vea los estados que votarán y qué dicen las encuestas

Encuesta del ‘New York Times’ con Siena Research Center analizó siete estados claves para las elecciones de este martes; dos de ellos presentan un empate técnico

Los asistentes de Texas vitorean al gobernador de Texas, Greg Abbott, mientras este interviene durante la segunda jornada de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano, celebrada en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. Los republicanos estadounidenses apuestan a que situar al presidente Donald Trump en el centro de su campaña puede salvar a un partido que se enfrenta a unas perspectivas electorales sombrías, a pesar de los índices de aprobación negativos del presidente. Un día antes, durante la primera jornada de la convención, prometió 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos logran mantener el control del Congreso en noviembre.
Los asistentes de Texas vitorean al gobernador de Texas, Greg Abbott, mientras este interviene durante la segunda jornada de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano, celebrada en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. Los republicanos estadounidenses apuestan a que situar al presidente Donald Trump en el centro de su campaña puede salvar a un partido que se enfrenta a unas perspectivas electorales sombrías, a pesar de los índices de aprobación negativos del presidente. Un día antes, durante la primera jornada de la convención, prometió 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos logran mantener el control del Congreso en noviembre. KENT NISHIMURA
Roger Bolaños Vargas

Este martes 3 de noviembre 210 millones estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a 35 senadores y 435 miembros de la Cámara de Representantes, sin embargo, los cargos a designar no terminan ahí. 36 de los 50 estados también deberán elegir a sus gobernadores, y la carrera promete adrenalina.

Curiosamente, hay un empate exacto: 18 de esos estados tienen actualmente un gobernador republicano, mientras los otros 18 tienen uno demócrata.

Los 18 estados con un cabecilla republicano son Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Vermont y Wyoming.