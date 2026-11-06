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Escándalo en Colombia liga a Gustavo Petro con presuntos contratos sexuales: esto se sabe

Autoridades colombianas investigan si expresidente estaría ligado a una red de explotación sexual.

El presidente colombiano Gustavo Petro pronuncia un discurso en un servicio conmemorativo público para celebrar la vida del activista por los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, en Chicago, Illinois, el 6 de marzo de 2026. El veterano activista estadounidense por los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, una de las voces negras más influyentes del país, falleció pacíficamente el 17 de febrero de 2026 a la edad de 84 años. Jackson, pastor bautista, fue un líder de los derechos civiles desde la década de 1960, cuando marchó con Martin Luther King Jr. y ayudó a recaudar fondos para la causa.
El expresidente colombiano Gustavo Petro sería investigado por estar involucrado en una presunta red sexual. KAMIL KRZACZYNSKI
El Tiempo Colombia