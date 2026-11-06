Escándalo en Colombia liga a Gustavo Petro con presuntos contratos sexuales: esto se sabe

Bogotá, Colombia. Una mujer colombiana, identificada como Deyci Jiménez, dio a conocer una presunta red de explotación sexual durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Jiménez aseguró que el entonces mandatario le habría pagado por favores sexuales mediante contratos financiados con recursos públicos. Como respaldo, presentó documentos ante las autoridades de los acuerdos que suscribió con distintas entidades y corporaciones oficiales, cuyo valor conjunto asciende a cerca de 100 millones de pesos ($31.000).

En horas de la tarde del jueves 5 de noviembre, también se conoció un supuesto chat entre Petro y la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, que probaría que el expresidente habría pedido mantener los contratos de Jiménez en el Ministerio del Interior.

A esto se suma una grabación de 54 segundos, publicada por Jiménez en sus redes sociales el 4 de noviembre, la cual es evaluada dentro del proceso judicial para esclarecer los presuntos vínculos con el exjefe de Estado. Tanto el exmandatario como su abogado se pronunciaron tras la divulgación del video.

Petro pide que no manchen su nombre

En una publicación en su cuenta de X, Petro aseguró: “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”. Asimismo, indicó que las mujeres que trabajaron en su gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y que no merecen que se manche su nombre.

Sobre el video, afirmó que lo que circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez, y que nadie sabe aún de cuándo es ni de dónde viene. Insistió en que “no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”.

Dijo que cumplirá la reserva ordenada por el magistrado y que no responderá en un video lo que debe responder en un expediente. Pidió a las autoridades proteger a la testigo y a quienes intervienen en el proceso, y cuestionó a quienes reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas.

Por su parte, el abogado Alejandro Carranza firmó un comunicado a la opinión pública en el que sostiene que Petro responderá a los señalamientos ante la autoridad judicial competente, “con respeto por su independencia” y por la reserva de la actuación.

Según el texto, un fragmento “sin fecha, sin lugar y sin origen verificado” no es una prueba, y su autenticidad, integridad, fecha y contexto deben establecerse dentro del proceso mediante peritaje y con garantías para todas las partes.

También reiteró que, aun si se estableciera todo eso, en las imágenes “no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”.

A su vez, la defensa cuestionó la secuencia de los hechos recientes, pues, con base en el comunicado, la diligencia ante la Fiscalía no se realizó, el abogado de la testigo renunció y, al día siguiente, apareció en redes el material. “Si detrás hay una estrategia para sustituir a los jueces por la opinión pública, corresponde a las autoridades establecerlo”, dijo.

Además, respaldó que se evalúen los riesgos y se adopten medidas de protección para la testigo, rechazó cualquier amenaza o presión indebida, y recordó a los medios que informar sobre un testimonio no exige reproducir imágenes de la vida íntima.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la validez de los videos difundidos en redes sociales sobre una presunta red de explotación sexual durante su administración. (Europa Press/Europa Press)

Exdirectora confirma autenticidad de chat

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, confirmó en entrevista con Semana la autenticidad de la conversación que habría sostenido con el entonces presidente Gustavo Petro el 12 de diciembre de 2025, en la que el mandatario le habría dado instrucciones para mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior.

Al ser consultada sobre la veracidad de los mensajes, Rodríguez respondió: “1.000 por ciento real”. En el chat, Petro le habría enviado un archivo PDF identificado con el nombre de Jiménez y el mensaje: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de mininterior”, a lo que ella contestó: “Perfecto, señor Presidente”.

En la conversación con la revista, Rodríguez también aseguró que tiene en su poder otros chats con el exmandatario en los que, según su versión, habría recibido instrucciones relacionadas con funcionarias del Estado.

Entre los mensajes, mencionó algunos que involucrarían a ministras que, de acuerdo con sus declaraciones, harían parte de la presunta red de mujeres a la que se ha referido públicamente.

Aunque no entregó más detalles sobre el contenido de esas conversaciones, manifestó que está dispuesta a ponerlas a disposición de la Justicia si las autoridades lo consideran necesario, pues aseguró que está concentrada en entregar su versión sobre las actuaciones del entonces jefe de Estado.