El Ejército de Estados Unidos detonó este miércoles cerca de cinco toneladas de material explosivo deteriorado en una planta de municiones en Middletown, en el sureste de Iowa. La operación buscaba evitar una explosión accidental de los compuestos químicos, pero despertó preocupación por sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias.

La detonación controlada ocurrió alrededor de las 10 a. m. (hora del este) y destruyó 68 barriles de azida de plomo almacenados en dos depósitos subterráneos cubiertos de tierra, informó The New York Times. El compuesto se utiliza para iniciar explosiones en municiones militares.

Según el periódico, el material llevaba más de 20 años almacenado. Una inspección detectó un deterioro tan avanzado que las autoridades militares consideraron peligroso abrir los barriles para retirar o neutralizar químicamente su contenido.

El Ejército de EE. UU. detona explosivos tóxicos en Iowa a pesar de los temores de contaminación

El Ejército argumentó que las bajas temperaturas del invierno podían aumentar el riesgo de una detonación accidental.

La explosión produjo columnas de humo blanco y gris que se elevaron varios cientos de metros. El sonido de dos detonaciones se escuchó a varios kilómetros y la nube se desplazó hacia el sur, antes de disiparse, describió The New York Times.

El principal temor es que el viento transporte partículas de plomo hacia viviendas, escuelas y explotaciones agrícolas. Las autoridades advirtieron que el polvo podría alcanzar zonas situadas hasta a 100 millas (unos 160 kilómetros) al suroeste del lugar de la explosión, incluso en el estado vecino de Missouri.

La azida de plomo contiene un metal neurotóxico para el que no existe un nivel de exposición considerado seguro. Según CNN, los grupos ambientalistas advirtieron que la posible dispersión representa un riesgo particular para los niños y las mujeres embarazadas.

Antes de la operación, numerosos residentes evacuaron sus viviendas, mientras otros permanecieron dentro de casas cerradas, con puertas y ventanas selladas y sistemas de calefacción apagados para evitar que ingresara aire del exterior. El Times describió la incertidumbre de las familias, que esperaban información sobre cuándo podrían salir con seguridad.

El Ejército aseguró que aplicó medidas para limitar la liberación de sustancias tóxicas, entre ellas barreras de concreto y arena, además de espumas y geles para retener partículas. El presidente Donald Trump afirmó que los primeros informes indicaban que las medidas de mitigación habían “superado ampliamente las expectativas”, según CNN.

El Ejército se prepara para detonar varias toneladas de azida de plomo degradada y altamente volátil en dichas instalaciones; la explosión podría afectar a comunidades situadas hasta a 100 millas (aprox. 160 km) de distancia debido al polvo de plomo. (SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) informó que sus monitores no detectaron plomo en el aire durante los primeros 15 minutos posteriores a la detonación, según Associated Press.

Sin embargo, los resultados iniciales no permiten descartar una dispersión posterior. Científicos del gobierno habían recogido muestras de aire y suelo antes de la explosión para establecer una referencia y tenían previsto repetir los análisis después de la operación, indicaron las agencias en sus redes sociales.

La detonación estaba prevista inicialmente para el viernes anterior, pero fue aplazada hasta el lunes, luego al martes y finalmente al miércoles. Un tribunal federal había detenido temporalmente la operación por preocupaciones ambientales, pero el lunes permitió reanudarla, según CNN.

Las demoras y la falta de información generaron críticas de residentes y representantes políticos a lo largo de los últimos días, pero el Ejército sostuvo que debía actuar antes de que el descenso de las temperaturas aumentara el peligro de una explosión involuntaria.

Una de las críticas se debe a que, por la peligrosidad de la operación, se suspendieron vuelos en la zona, a pocas horas del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) que celebran ampliamente los estadounidenses y que implica muchos viajes aéreos. Además, las órdenes de evacuación se emitieron apenas ayer.