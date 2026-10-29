Diputados se enfrentan a golpes y lanzan sillas en el Parlamento de Armenia por acusaciones de corrupción y sexismo

Una disputa por la propuesta de crear un “Ministerio del Sexo” desató una pelea entre diputados en el Parlamento de Armenia, donde legisladores intercambiaron golpes y patadas, lanzaron sillas y botellas y rompieron mesas, informaron The Telegraph, CNN y otros medios internacionales.
La iniciativa fue planteada a principios de año por el partido opositor Armenia Fuerte (Strong Armenia), que prometió crear una cartera destinada a que “ninguna mujer quede insatisfecha”. Según la agrupación, la insatisfacción sexual había contribuido al aumento del activismo político entre mujeres blancas de mediana edad.
El enfrentamiento ocurrió el jueves, después de que Taron Chakhoyan, diputado del oficialista Contrato Civil, acusara a la oposición de estar “sumida en la corrupción” y exigiera una disculpa a las mujeres por la propuesta.
“Personas sumidas en la corrupción hablan de corrupción, cuentas falsas y ataques contra familiares. Señor [Narek] Karapetyan, no es culpa mía que toda su familia extensa esté involucrada en la política, incluidos su tío, su padre y su primo, quien incluso intentó crear un ministerio en nuestro país. No es culpa mía que quisiera abrir un ministerio destinado a satisfacer a todas las mujeres. Todavía no se han disculpado con las mujeres por eso”, afirmó Chakhoyan.
El intercambio verbal con el líder opositor, Narek Karapetyan, derivó en una pelea que se extendió por el recinto y los pasillos legislativos.
Vahagn Aleksanyan, vicepresidente del Parlamento e integrante del oficialismo, lanzó una silla hacia diputados opositores. Otros legisladores arrojaron botellas y golpearon mesas. La sesión fue suspendida cuando la violencia aumentó, mientras agentes de seguridad formaban una barrera humana para separar a los bandos. Algunos diputados abandonaron el recinto con heridas y la ropa rasgada.
El primer ministro, Nikol Pashinyan, condenó la violencia, pero respaldó las acciones de sus copartidarios. «Ya sea con una silla o con otra cosa, es proporcional y correcto», afirmó, según The Telegraph.
Karapetyan también defendió el enfrentamiento, al que describió como una “pelea normal entre hombres al estilo armenio”. La Fiscalía informó a medios locales que no tenía información sobre posibles procesos penales relacionados con los hechos.