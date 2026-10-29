Una disputa por la propuesta de crear un “Ministerio del Sexo” desató una pelea entre diputados en el Parlamento de Armenia, donde legisladores intercambiaron golpes y patadas, lanzaron sillas y botellas y rompieron mesas, informaron The Telegraph, CNN y otros medios internacionales.

La iniciativa fue planteada a principios de año por el partido opositor Armenia Fuerte (Strong Armenia), que prometió crear una cartera destinada a que “ninguna mujer quede insatisfecha”. Según la agrupación, la insatisfacción sexual había contribuido al aumento del activismo político entre mujeres blancas de mediana edad.

El enfrentamiento ocurrió el jueves, después de que Taron Chakhoyan, diputado del oficialista Contrato Civil, acusara a la oposición de estar “sumida en la corrupción” y exigiera una disculpa a las mujeres por la propuesta.

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