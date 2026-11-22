Colombia. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia abatieron a cinco integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante la operación Neptuno, que desarrollaron en el municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca. El operativo se dirigió contra el Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez y responde a la orden de mantener la presión militar contra el narcoterrorismo.

Según el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, los fallecidos pertenecían a una estructura dirigida por alias Bertha, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 787 millones de pesos (más de ¢100 millones).

El mandatario afirmó que el operativo eliminó al 25% de los integrantes de ese grupo y golpeó “de manera directa su componente armado y de seguridad”, según el balance que publicó en redes sociales.

Durante el operativo, las autoridades también decomisaron seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos, entre otros materiales.

Las autoridades atribuyen a esta facción 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados. También la responsabilizan de quemar seis tractocamiones en la carretera Loboguerrero-Buenaventura y de causar perjuicios a más de 300 familias de Dagua.

‘Mantener la ofensiva y recuperar el control’

De la Espriella señaló que la operación se suma a la captura anterior de alias Marcos Pacífico, señalado como cabecilla militar del Frente de Guerra Suroccidental. Además, destacó que estas acciones buscan debilitar la capacidad de mando y combate del ELN, frenar su expansión en el Valle del Cauca y el Pacífico y proteger el corredor Buenaventura-Cali.

“Mi orden es clara: mantener la ofensiva, recuperar el control territorial y acabar con las estructuras narcoterroristas que amenazan a nuestros campesinos, comerciantes y transportadores”, afirmó. También advirtió que no hay territorio vedado para la Fuerza Pública colombiana.

El mandatario aseguró que la ofensiva estatal continuará sin interrupciones y destacó que con esta operación las fuerzas colombianas alcanzaron diez bombardeos estratégicos a un ritmo de uno por semana.

Por último, De la Espriella felicitó a los militares y policías que participaron en el operativo y reiteró el compromiso de proteger a la población civil. Al mismo tiempo, instó a los integrantes de estas organizaciones a abandonar las armas y entregarse a las autoridades.

“Solo les quedan dos caminos: someterse a la Justicia y salvar su vida o quedarse esperando los siguientes bombardeos que no van a parar”, concluyó.