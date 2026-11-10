Daniel Ortega reaparece en Nicaragua tras 68 días de ausencia y rumores sobre su salud

Managua, Nicaragua. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció este lunes 9 de noviembre en un acto oficial en Managua, después de permanecer 68 días alejado de las actividades públicas. Su ausencia, la más prolongada de su actual periodo en el poder, alimentó especulaciones sobre su estado de salud.

Ortega, de 80 años, participó junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, en la conmemoración del 50.º aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, Comandante en Jefe.

El homenaje se realizó en el Mausoleo de la Plaza de la Revolución, según informó el medio oficialista El 19 Digital, que anunció la participación de ambos mandatarios en la ceremonia.

La reaparición ocurre después de varias semanas de incertidumbre sobre la condición física de Ortega. Durante ese periodo, medios independientes reportaron versiones sobre un posible agravamiento de sus padecimientos crónicos.

La Chayo Murillo da pruebas de vida de Ortega, quien, después de 68 días desaparecido, solo permaneció unos cuantos minutos en el mausoleo de Carlos Fonseca. Se fue Zekeda: apenas llegó, saludó y se marchó. Fue la aparición más breve de su vida. Se le vio en estado deplorable, como si llevara días en cama, lanzó vivas a Fonseca, Tomás y Santos López, y se acabó su aparición. Hasta micrófono de solapa utilizó. Ya ni fuerzas tiene para sostener un micrófono de mano. — Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) November 10, 2026

La última aparición pública de Daniel Ortega

De acuerdo con el medio nicaragüense Divergentes, la última participación pública de Ortega ocurrió el 2 de setiembre del 2026, durante la conmemoración del 47.º aniversario del Ejército de Nicaragua.

Desde entonces, el mandatario permaneció fuera de los actos oficiales, incluso durante algunas de las principales celebraciones patrias del país.

En setiembre, Rosario Murillo anunció que la copresidencia recibiría la antorcha centroamericana, como parte de las actividades por la independencia de Nicaragua.

Sin embargo, la ceremonia del 12 de setiembre se realizó sin la presencia de Ortega ni de Murillo. Sus hijos Maurice y Camila Ortega Murillo encabezaron la actividad, según informó el medio.