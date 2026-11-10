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El Mundo

Daniel Ortega reaparece en Nicaragua tras 68 días de ausencia y rumores sobre su salud

El dictador nicaragüense participa en un homenaje a Carlos Fonseca Amador, después de más de dos meses sin encabezar actos públicos

Daniel Ortega reapareció este lunes 9 de noviembre junto a Rosario Murillo, durante un homenaje a Carlos Fonseca Amador en Managua, Nicaragua, tras 68 días de ausencia pública.
Daniel Ortega reapareció este lunes 9 de noviembre junto a Rosario Murillo, durante un homenaje a Carlos Fonseca Amador en Managua, Nicaragua, tras 68 días de ausencia pública. El 19 Digital
Silvia Ureña Corrales