Costa Rica se abstuvo este miércoles 18 de noviembre en una votación de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

El proyecto de resolución recibió 143 votos a favor, nueve en contra y 20 abstenciones. La votación quedó registrada en la sesión de la Comisión de Política Especial y Descolonización, conocida como Cuarta Comisión, según el resultado difundido por Noticias ONU.

La abstención de Costa Rica se produjo en una votación en la que la mayoría de los países respaldó la continuidad de las operaciones de la agencia. Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos e Israel.

🔴La Asamblea General adopta una resolución que reafirma su pleno apoyo al mandato de @UNRWA con los refugiados de Palestina.

A FAVOR: 143

EN CONTRA: 9

ABSTENCIONES: 20

https://t.co/YjlMcZWio4 pic.twitter.com/paB2RFROnO — Noticias ONU (@NoticiasONU) November 18, 2026

El documento, identificado como A/C.4/81/L.12 y titulado Operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, reafirma el respaldo de la Asamblea General al mandato de la UNRWA y destaca su papel en la prestación de servicios de educación, salud, asistencia social y ayuda humanitaria.

La resolución también reclama a Israel que respete el mandato, los privilegios y las inmunidades de la agencia, y que permita sus operaciones sin impedimentos en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

El texto expresa preocupación por las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria, los daños a instalaciones de Naciones Unidas y las consecuencias de las medidas adoptadas por Israel contra la agencia. También condena la muerte y las lesiones de trabajadores humanitarios y del personal de la UNRWA.

La propuesta reconoce que más de seis millones de refugiados palestinos están inscritos en la agencia y sostiene que sus servicios son indispensables mientras no exista una solución definitiva a la cuestión de los refugiados.

El proyecto fue presentado por un grupo de países encabezado por Argelia, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Jordania, Kuwait, Marruecos, Omán, Pakistán, Qatar, Senegal, Sudáfrica y Venezuela, entre otros.

El registro de la votación identifica a Costa Rica entre los 20 países que se abstuvieron.