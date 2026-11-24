Brasilia, Brasil. El hospital DF Star, en Brasilia, divulgó este martes un nuevo parte médico sobre el estado de salud del expresidente Jair Bolsonaro. Según el equipo médico, presentó una leve mejoría clínica, con señales iniciales de recuperación del tránsito intestinal.

Bolsonaro permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde también recibe tratamiento por una bronconeumonía. Por el momento, no hay una fecha prevista para su salida del hospital.

“El expresidente presentó una leve mejoría clínica, con señales iniciales de recuperación del tránsito intestinal. Mantiene el tratamiento médico, que incluye antibióticos y medidas de soporte intensivo”, señala el parte.

El lunes, los médicos informaron que Bolsonaro se encontraba estable y decidieron mantener el tratamiento médico para la obstrucción intestinal, después de que una endoscopia permitiera aliviar la distensión y los dolores abdominales. Hasta entonces, el intestino aún no había recuperado su funcionamiento y el expresidente permanecía en ayunas, con una sonda nasogástrica y alimentación por vía intravenosa.

Bolsonaro fue trasladado al hospital el viernes, después de presentar fuertes dolores abdominales. Una tomografía detectó una obstrucción casi total del intestino delgado.

La tarde del domingo, el expresidente experimentó un agravamiento del dolor y la distensión abdominal. Después de vomitar, presentó escalofríos y una disminución de la saturación de oxígeno. Los exámenes detectaron neumonía en ambos pulmones, provocada por la aspiración de contenido del sistema digestivo. El lunes, el cardiólogo Brasil Caiado estimó que el tratamiento con antibióticos intravenosos duraría entre siete y diez días.

Al cambiar la sonda utilizada para aliviar la distensión abdominal, el equipo médico encontró material alimentario fibroso que obstruía el paso por el tubo. Una endoscopia permitió retirar parte del contenido acumulado en el estómago.

Tras el alivio de los síntomas luego del procedimiento, los médicos descartaron la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata, aunque no excluyeron la posibilidad de una nueva operación si el cuadro vuelve a agravarse.

El cirujano Cláudio Birolini, integrante del equipo responsable del tratamiento de Bolsonaro, explicó que las sucesivas operaciones a las que ha sido sometido el expresidente desde que sufrió un ataque con arma blanca durante la campaña electoral de 2018 provocaron adherencias que reducen la movilidad intestinal y aumentan el riesgo de obstrucciones.

“Cuando se forman adherencias intestinales, el intestino pierde movilidad dentro del abdomen y cualquier acontecimiento puede provocar una obstrucción. Pasamos estos dos días evaluando y reevaluando la situación, sin llegar a una conclusión clara sobre la causa del cuadro”, explicó Birolini el lunes.