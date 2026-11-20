El Gobierno de Colombia comenzó el miércoles 18 de noviembre la primera fase del plan nacional para aplicar la eutanasia química a diez hipopótamos en el departamento de Antioquia. La estrategia responde al peligro que estos animales representan para las comunidades cercanas.

Las autoridades seleccionaron estos diez ejemplares prioritarios en el Magdalena Medio antioqueño. La iniciativa cuenta con el liderazgo de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) y el Ministerio de Ambiente.

Plan de cinco meses en Colombia busca frenar amenaza de hipopótamos. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Esta especie llegó a Colombia en 1980 por Pablo Escobar, quien introdujo cuatro hipopótamos en su finca del Magdalena Medio para su zoológico personal de animales exóticos.

El director de Cornare, Javier Valencia, declaró al noticiero Noticias Caracol que en todo el territorio nacional habitan 260 individuos de esta especie. El funcionario explicó que estos diez animales ponen en peligro la vida humana debido a un nivel de agresividad superior al resto de la manada.

Valencia precisó en ese medio televisivo que la población crece de forma exponencial. Ese aumento perjudica la biodiversidad, daña los ecosistemas locales y acerca cada vez más a los animales hacia los asentamientos humanos.

Operativo de cinco meses

La intervención en este grupo seleccionado consiste en un plan piloto con una duración de cinco meses. Cornare informó que durante ese periodo ejecutarán acciones de esterilización, confinamiento y traslocación antes de proceder con la eutanasia química.

Valencia reiteró a Noticias Caracol la urgencia de reducir el número de ejemplares mediante un control efectivo. Una mesa técnica en Cornare organiza estas acciones para garantizar que las decisiones posean respaldo científico.

El director de la entidad ambiental detalló al diario El Colombiano que el primer paso consiste en capturar al animal en las inmediaciones del río Nare. En ese sector cruzan al menos 23 estudiantes todos los días para asistir a clases en sus centros educativos.

Las autoridades activan protocolos especiales para detectar el momento exacto en que los hipopótamos salen del agua. El personal técnico busca inmovilizar al ejemplar en cuestión de minutos para disponer de él.

Posteriormente, los especialistas aplican varias dosis de sedación y suministran el fármaco etorfina para ejecutar la eutanasia. Al concluir este procedimiento, los equipos utilizan maquinaria pesada para movilizar el cuerpo del animal, el cual retiene una fuerte carga de medicamentos.

Riesgo escolar y sequía

Un pronunciamiento oficial de Cornare precisó que el 70% de estos animales permanece en la jurisdicción de esa entidad. El organismo también reportó la presencia de ejemplares en Puerto Nare, localidad donde funciona una escuela, así como avistamientos cercanos a los vecinos en Doradal y episodios de agresividad en otras zonas.

La elección de los diez primeros hipopótamos ocurrió tras confirmar el alto riesgo para los pobladores, especialmente en Puerto Nare. A este escenario se suma la preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño.

Valencia advirtió que este evento climático reducirá las concentraciones de agua y el nivel de los lagos. Ante la escasez hídrica, los hipopótamos lucharán por su territorio y se expandirán por toda la región.

Origen del problema

El director de Cornare recordó en Noticias Caracol que desde el año 2010 presentaron un proyecto para controlar los 60 hipopótamos existentes en ese entonces. Sin embargo, la falta de presupuesto impidió frenar el crecimiento desmedido de la especie.

El funcionario detalló que durante ese tiempo efectuaron 35 esterilizaciones, pero los recursos nacionales y de las corporaciones regionales resultaron insuficientes para lograr un control real.

La estrategia actual pretende mitigar el impacto ambiental y evitar que la población alcance los 400 ejemplares en un plazo de cinco años.