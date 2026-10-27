Canciller cubano y embajador de EE. UU. ante la ONU pelean a gritos en la Asamblea General

Naciones Unidas, Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ha protagonizado este martes un altercado verbal con el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en un nuevo episodio de la histórica tensión entre ambos países, alimentada por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense sobre la isla en los últimos meses.

El incidente ha comenzado cuando Rodríguez ha interrumpido lo que después describió en redes sociales como un discurso “ofensivo” del representante estadounidense, que llegó a exhibir una imagen en blanco y negro del líder cubano Fidel Castro con un valioso reloj Rolex en su muñeca.

La delegación cubana, en ese momento, reclamó la suspensión del discurso de Waltz y se encaminó al estrado donde estaba el representante estadounidense, quien instó a todo el grupo de diplomáticos a que regresara a sus asientos.

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