¿Cuáles servicios afecta la caída de Outlook? Esto se sabe hasta ahora

Una interrupción generalizada afectó a las plataformas de Microsoft, incluido Outlook, este jueves, y miles de usuarios reportan dificultades para ingresar a sus cuentas, consultar sus correos electrónicos y utilizar otros servicios de la compañía.

Casi 130 mil usuarios del monitor de interrupciones Downdetector reportaron problemas para acceder a Outlook poco después de la 1 p. m. (hora del este de Estados Unidos). Si bien los reportes han disminuido ligeramente desde entonces, muchos usuarios indicaron que no podían enviar ni recibir correos electrónicos, o que tenían dificultades para cargar sus bandejas de entrada.

Microsoft 365 también registró cerca de 50 mil avisos de interrupción.

Miles de usuarios también reportaron problemas con la aplicación de mensajería para el trabajo de Microsoft, Teams, así como con su asistente de IA Copilot y otros servicios de Microsoft 365.

Microsoft ha declarado que está investigando los informes de los clientes relacionados con el correo electrónico y Teams.

Aunque Outlook concentra buena parte de los reportes, las fallas también alcanzan a otras plataformas del ecosistema de Microsoft. Entre los servicios que presentan problemas se encuentran:

Microsoft 365: dificultades para acceder a las herramientas de productividad.

dificultades para acceder a las herramientas de productividad. Microsoft Teams: reportes de problemas de funcionamiento.

reportes de problemas de funcionamiento. OneDrive y SharePoint Online: afectaciones en los servicios de almacenamiento y colaboración.

afectaciones en los servicios de almacenamiento y colaboración. Microsoft Copilot: el asistente de inteligencia artificial también registró interrupciones.

En actualizaciones publicadas en las redes sociales, Microsoft, con sede en Redmond, Washington, indicó que estaba al tanto de que algunos usuarios estaban experimentando problemas para acceder a sus buzones de Exchange Online a través de diversos métodos de conexión en América.

Microsoft añadió posteriormente que una parte de su infraestructura estaba experimentando una carga elevada, lo que, según indicó, probablemente contribuía a los errores de conectividad. La compañía afirmó que comenzaría a redistribuir el tráfico para ayudar a equilibrar la carga.

“Estamos explorando activamente todas las vías posibles para reducir el impacto”, escribió la cuenta de estado de Microsoft 365 en X.

¿Cuándo se restablecerá Outlook?

Hasta el momento, Microsoft no ha informado una hora estimada para solucionar la interrupción. La compañía mantiene las labores de investigación para recuperar la conectividad de sus servicios.

La caída representa un inconveniente para quienes utilizan estas plataformas en sus actividades laborales, escolares y personales, especialmente si dependen del correo electrónico y las herramientas de colaboración para comunicarse o compartir archivos.