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¿Cuáles servicios afecta la caída de Outlook? Esto se sabe hasta ahora

Microsoft afirmó que una parte de su infraestructura estaba experimentando una carga elevada, lo probablemente contribuía a los errores de conectividad

Edificio de oficinas de Microsoft con logo en la fachada, relacionado con la noticia sobre la suspensión de la producción del Surface Studio 2+.
Fachada del edificio corporativo de Microsoft. Rafael Pacheco Granados, Rafael Pacheco
El Universal/México/GDA