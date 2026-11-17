La prensa internacional hace un fuerte eco de los acontecimientos ocurridos la tarde de este lunes 16 de noviembre, cuando el periodista y escritor Camino Rodríguez Chaverri fue asesinado a balazos en Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32, siendo el primer periodista costarricense asesinado en el país en los últimos 23 años.

A continuación algunas de las reseñas publicadas por medios de comunicación de todo el mundo.

BBC (Gran Bretaña): Gatilleros matan a periodista costarricense que informaba sobre el narcotráfico

El medio británico BBC publicó que un periodista costarricenses que denunció supuestos vínculos entre políticos y narcotraficantes fue asesinado a tiros.

“El periodista independiente había declarado anteriormente que había estado recibiendo amenazas de muerte de bandas de narcotraficantes. El suceso se produce en un momento en que las bandas criminales transnacionales están aumentando su presencia en el país, elevando su índice de homicidios, que antes era bajo”, explicó la BBC.

Además, el medio británico agregó que Rodríguez había estado subiendo vídeos a las redes sociales en los que nombraba a figuras públicas como jueces, empresarios y políticos, a los que acusaba de ser corruptos o de tener vínculos con conocidos narcotraficantes.

“En uno de sus vídeos, alegó que la casa de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, había sido construida por una empresa que, según él, tenía vínculos con una banda criminal. Fernández, quien negó categóricamente haber cometido irregularidad alguna, demandó al periodista por difamación”, puntualizó la BBC.

Publicación de la BBC sobre el asesinato de Camilo Rodríguez. (Capturas de pantalla/La Nación)

Deutsche Welle (Alemania): Matan en Costa Rica a periodista que denunciaba casos de narcotráfico

La reputada cadena alemana DW informó sobre el asesinato de un periodista que denunciaba casos de narcotráfico y corrupción.

“El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, confirmó al Canal 7 la identidad de la víctima e informó que Camilo Rodríguez había denunciado amenazas contra su vida y se encontraba en un programa de atención a víctimas y testigos, pero él rechazó acogerse a un programa de protección que le recomendó la Fiscalía”, detalló el medio.

DW explicó en su artículo que el crimen ocurrió en San Miguel de Santo Domingo, cuando Rodríguez conducía su vehículo y fue atacado a balazos por dos sicarios en motocicleta.

“En sus publicaciones en redes sociales, Rodríguez solía decir que entregaba todas sus investigaciones a la agencia antidrogas estadounidense DEA. Los últimos periodistas costarricenses asesinados habían sido Parmenio Medina, en 2001, e Ivania Mora, en 2003″, agregó DW.

Publicación de DW sobre el asesinato de Camilo Rodríguez. (Capturas de pantalla/La Nación)

Al Jazeera (Catar): Asesinan a tiros en Costa Rica a periodista que reveló presuntos vínculos con el narcotráfico

Al Jazeera en su versión en inglés también reseñó el asesinato. La cadena con sede en Catar explicó que Camilo Rodríguez, un periodista reconocido por revelar presuntos vínculos con el narcotráfico, fue asesinado a tiros cerca de la capital del Costa Rica.

Según el medio, una de las principales fuentes de noticias en el mundo árabe, el escritor “publicó acusaciones sobre vínculos entre políticos y narcotraficantes”.

Además, Al Jazeera destacó que este asesinato “es el primer asesinato conocido de un periodista en el país en más de dos décadas”.

Publicación de Al Jazeera sobre el asesinato de Camilo Rodríguez. (Capturas de pantalla/La Nación)

Le Monde (Francia): Periodista costarricense asesinado a tiros cerca de la capital

Le Monde, principal periódico de Francia, publicó tanto en su idioma original como en inglés, y explicó que Rodríguez era un periodista independiente que había vinculado a narcotraficantes con políticos.

“Rodríguez fue asesinado en las afueras de la capital, en un contexto en el que Costa Rica enfrenta un aumento del crimen organizado. Él había denunciado en varias ocasiones haber recibido amenazas de muerte por parte de grupos dedicados al narcotráfico”, contextualizó el reconocido medio.

Le Monde agregó que, en los últimos años, Costa Rica ha pasado de ser un punto de tránsito de drogas a convertirse en un centro logístico para el narcotráfico, perdiendo su estatus como uno de los países más seguros de Centroamérica.

“Rodríguez también ha acusado a su exesposa de estar vinculada al narcotráfico. Ella, por su parte, presentó una denuncia en la que alega que él abusó sexualmente de los hijos que tienen en común. Rodríguez se postuló a la presidencia en 2022, pero su candidatura fue rechazada por las autoridades electorales debido a cuestiones técnicas”, agregó Le Monde.

Publicación de Le Monde sobre el asesinato de Camilo Rodríguez. (Capturas de pantalla/La Nación)

CBS (Estados Unidos): Conocido periodista que denunció haber recibido amenazas de muerte es acribillado a tiros en Costa Rica

La reconocida cadena televisiva estadounidense CBS también publicó sobre el asesinato de Rodríguez.

“El periodista independiente, quien había denunciado en redes sociales presuntos vínculos entre narcotraficantes y políticos, fue asesinado a tiros el lunes en las afueras de la capital. Dos hombres que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra Rodríguez mientras este conducía”, afirmó.

El medio norteamericano recordó también que Rodríguez había recibido varias amenazas de muerte.

“Él solía mencionar a los capos del narcotráfico por sus nombres completos y afirmaba haber entregado informes a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos sobre los nexos entre narcotraficantes y figuras influyentes de la política y el sector empresarial”, explicó CBS.

Publicación de CBS sobre el asesinato de Camilo Rodríguez. (Capturas de pantalla/La Nación)

AFP: Asesinan a periodista costarricense que denunciaba nexos entre narcos y políticos

La cadena de noticias internacionales AFP también informó sobre el asesinato del periodista “que denunció en sus redes sociales vínculos de poderosos narcotraficantes con políticos”.

“Rodríguez fue asesinado este lunes a balazos, un hecho inusual en este país que hasta hace unos años era considerado uno de los más seguros del continente. En los últimos tiempos Costa Rica pasó de ser puente a un centro logístico del narcotráfico. Actualmente registra unos 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la media mundial”, contextualizó.

“Rodríguez, de 50 años y quien había denunciado amenazas de muerte, señalaba a capos con nombres y apellidos, y aseguraba haber entregado informes a la agencia antidrogas estadounidense DEA sobre nexos del narcotráfico con círculos del poder político y empresarial”, agregó AFP.

EFE: Asesinan en Costa Rica a un periodista que denunciaba casos de narcotráfico

La cadena internacional de noticias EFE publicó sobre el asesinato de Rodríguez, “un periodista que denunciaba casos de narcotráfico en sus redes sociales”.

“Rodríguez publicaba frecuentemente videos en sus redes sociales denunciando casos de narcotráfico y corrupción, incluso señalaba a personas con nombres y apellidos, a quienes vinculaba con organizaciones criminales locales e internacionales”, explicó EFE.

La cadena citó al fiscal general Carlo Díaz, quien calificó el crimen como “una señal muy fuerte de que en este país no tenemos libertad de expresión y de que si denunciamos estos hechos podemos ser objeto de una muerte como esta”.

Telemundo (Estados Unidos): Asesinan en Costa Rica a periodista que denunciaba actividades del narco

El conglomerado Telemundo, que publica en español desde Estados Unidos, reseñó el asesinato de Camilo Rodríguez como un periodista “que utilizaba sus redes sociales para denunciar con frecuencia actividades de abogados, empresarios y algunas figuras de la política local, a las que él identificaba con el tráfico internacional de drogas”.

France 24 (Francia): Asesinan a un periodista que denunciaba casos relacionados con el narcotráfico en Costa Rica

La cadena con sede en Francia, France 24, explicó en su publicación que Camilo Rodríguez “Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Suramérica, con destino a Norteamérica y Europa”.

France 24 explicó que Rodríguez denunciaba casos vinculados con el narcotráfico en sus redes sociales, hasta este lunes, cuando fue asesinado mientras conducía su vehículo.

Otros medios que han publicado al respecto son Excélsior de México, Infobae, Telesur de Venezuela, La Prensa de Panamá, El Confidencial de Nicaragua, La Prensa de Nicaragua, La Prensa Gráfica de El Salvador, Diario Tiempo de Honduras, la organización Reporteros Sin Fronteras, L’Humanité de Francia, TV5 Monde de Francia, Channel 4 News de Gran Bretaña, The Jerusalem Post de Israel y Yahoo Noticias, entre muchos otros.