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El Explicador

El agujero de ozono alcanzó su mayor tamaño en una década: ¿por qué volvió a crecer y qué tan preocupante es?

En 2026 llegó a ser el séptimo más extenso en 48 años de mediciones. NASA y NOAA atribuyen el aumento a condiciones meteorológicas inusuales. ¿Qué significa?

Agujero de la capa de ozono sobre la Antártida.
Agujero de la capa de ozono sobre la Antártida. UNEP
Fernando Chaves Espinach