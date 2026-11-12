El agujero de ozono alcanzó su mayor tamaño en una década: ¿por qué volvió a crecer y qué tan preocupante es?

El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida alcanzó en 2026 una extensión que no se observaba desde hace una década. Fue el séptimo más grande en 48 años de registros, según informaron la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

El dato puede parecer una señal de retroceso en la recuperación de la capa que protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta. Sin embargo, los científicos atribuyen el aumento, principalmente, a condiciones meteorológicas inusuales y aseguran que la tendencia de largo plazo sigue siendo positiva.

¿Cómo entendemos el fenómeno actual?

La Antártida. (W. Bulach/Wikimedia Commons)

¿Qué es el agujero de ozono?

No es literalmente un hueco en la atmósfera. Se trata de una región donde la concentración de ozono cae por debajo de un umbral determinado. La NASA utiliza como referencia las 220 unidades Dobson para delimitar su extensión.

El ozono es un gas formado por tres átomos de oxígeno. En la estratosfera, una capa de la atmósfera situada a varios kilómetros sobre la superficie terrestre, absorbe buena parte de la radiación ultravioleta del Sol. Esa función ayuda a proteger a las personas, los animales y las plantas.

El agujero aparece cada año sobre la Antártida, principalmente entre agosto y diciembre, y suele alcanzar su mayor extensión durante la primavera del hemisferio sur.

¿Por qué creció tanto en 2026?

La explicación está en un fenómeno atmosférico llamado vórtice polar: una corriente de vientos fuertes que rodea la Antártida durante el invierno y la primavera.

Según NASA y NOAA, este año el vórtice fue especialmente intenso y persistente. Los sistemas meteorológicos que normalmente contribuyen a debilitarlo fueron menos activos durante agosto y setiembre. Esto permitió que el aire frío permaneciera sobre una zona más extensa y mantuviera las condiciones favorables para destruir el ozono.

Entre el 7 de setiembre y el 13 de octubre, el agujero tuvo una extensión promedio de unos 25 millones de kilómetros cuadrados, más del doble del territorio de Estados Unidos. Su máximo se registró el 18 de setiembre, cuando llegó a 27,1 millones de kilómetros cuadrados.

¿Qué provoca la destrucción del ozono?

El problema se relaciona con sustancias químicas fabricadas por el ser humano, en particular los clorofluorocarbonos (CFC) y otros compuestos que contienen cloro y bromo.

Durante décadas se utilizaron en refrigeradoras, sistemas de aire acondicionado, aerosoles y materiales aislantes. Cuando llegan a la estratosfera, la radiación solar libera átomos de cloro y bromo que desencadenan reacciones capaces de destruir moléculas de ozono.

El frío extremo de la estratosfera antártica favorece la formación de nubes especiales que aceleran ese proceso.

¿Por qué la capa de ozono se está recuperando?

La respuesta está en el Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional firmado en 1987 para eliminar progresivamente las sustancias que dañan la capa de ozono.

La medida redujo la presencia de esos compuestos en la atmósfera. Según NOAA, los niveles de cloro derivados de sustancias destructoras del ozono en la estratosfera antártica han disminuido cerca de un tercio respecto de los máximos registrados en la década de 1980.

El científico Paul Newman, investigador de la Universidad de Maryland y referente del equipo de investigación del ozono de la NASA, explicó que el agujero ha comenzado a formarse más tarde en los últimos años, una señal de recuperación. También advirtió que el vórtice polar excepcionalmente intenso prolongó la pérdida de ozono durante 2026.

De hecho, Newman estimó que el agujero de este año habría sido entre 3,5 y 5,6 millones de kilómetros cuadrados más grande si las sustancias destructoras del ozono conservaran las concentraciones que tenían en su máximo del año 2000.

¿Cuándo se recuperará la capa de ozono?

La recuperación será lenta porque algunos de los compuestos que dañan el ozono permanecen durante décadas en la atmósfera. NOAA estima que el agujero antártico podría recuperarse hacia la década de 2070.

Por eso, el tamaño registrado en 2026 no debe interpretarse como el fracaso del acuerdo internacional. Los científicos distinguen entre las variaciones de un año a otro, influidas por el clima atmosférico, y la tendencia de largo plazo.

Es decir, que la capa de ozono todavía no está recuperada, pero la cooperación internacional logró contener un problema que pudo haber sido mucho peor.