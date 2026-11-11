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Chile avanza hacia la extracción del llamado ‘oro azul’, apetecido por industrias de todo el mundo

Chile tuvo producción de cobalto hasta 1944 y ahora busca reactivar su explotación en Atacama y recuperar el mineral de antiguas vetas

El cobalto es llamado el "oro azul" por su valor para la industria.
El cobalto es llamado el "oro azul" por su valor para la industria. U de Chile
Fernando Chaves Espinach