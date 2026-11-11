Chile avanza hacia la extracción del llamado ‘oro azul’, apetecido por industrias de todo el mundo

El cobre y el litio no son los únicos minerales que despiertan interés en la industria de la movilidad eléctrica. Hay otro metal, menos conocido, que se ha ganado el sobrenombre de “oro azul” por su valor industrial y por el color característico de algunos de sus compuestos. Se trata del cobalto.

Chile busca recuperar un lugar en ese mercado. De acuerdo con el medio chileno La Tercera, la empresa Chilean Cobalt Corp., de capital estadounidense, anunció un acuerdo de opción para adquirir nuevas concesiones mineras en el distrito de San Juan, en la Región de Atacama.

El acuerdo, firmado por medio de su filial Baltum Minería SpA, contempla pagos por $28,3 millones en un plazo máximo de dos años, con 1.381 hectáreas de concesiones de explotación y otras 2.900 hectáreas de exploración.

La iniciativa no significa que Chile vaya a producir cobalto de inmediato: no todo es tan sencillo. El país no tiene minas de este metal en operación, aunque cuenta con antecedentes históricos de extracción y depósitos que todavía son objeto de prospección minera.

Virutas de cobalto puro (99,9 %), refinado mediante electrólisis, y un cubo de cobalto de alta pureza (99,8 % = 2N8), de 1 cm³, para efectos de comparación. (Heinrich Pniok/Wikimedia Commons)

¿Qué es el cobalto?

El cobalto es un elemento químico metálico cuyo símbolo es Co y su número atómico es 27. Forma parte de los metales de transición y comparte algunas propiedades con el hierro y el níquel. Es ferromagnético y destaca por su dureza y resistencia a las altas temperaturas.

“El cobalto, químicamente hablando, es un elemento de transición en la tabla periódica. Es un metal, tiene propiedades parecidas al níquel y al hierro”, explica Fernando Valenzuela Lozano, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.

El académico precisó que la tonelada tiene un precio actual en mercado de $25.000 a $30.000.

¿Por qué lo llaman “oro azul”?

El sobrenombre alude tanto al valor estratégico del metal como al color azul intenso que pueden producir algunos de sus compuestos. Las sales y otros derivados del cobalto se utilizan como pigmentos en pinturas y cerámicas.

El cobalto tiene propiedades que lo convierten en una materia prima valiosa para distintas industrias, en particular para la fabricación de baterías recargables y aleaciones resistentes.

“El cobalto se usa también para fabricar motores de avión, acero de buena calidad y bolas de molienda. Sin embargo, su demanda se disparó con la electromovilidad”, dice Valenzuela.

¿Para qué sirve el cobalto?

Uno de sus usos más relevantes está en ciertas baterías de litio, como las que emplean algunos vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. El metal contribuye a la estabilidad y al desempeño de los materiales del cátodo, además de ayudar a reducir el riesgo de sobrecalentamiento.

La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), en un informe sobre las perspectivas económicas del mineral publicado en marzo de 2025, también identifica aplicaciones en el almacenamiento de energía, motores a reacción, herramientas industriales, catalizadores y aleaciones.

El cobalto se utiliza, además, en la fabricación de superaleaciones que deben soportar temperaturas y condiciones exigentes, como las empleadas en algunos motores de avión.

Recolección de cobalto en minas de la República Democrática del Congo. ( The International Institute for Environment and Development /Wikimedia Commons)

¿Todas las baterías de vehículos eléctricos necesitan cobalto?

No. Algunas baterías de ion-litio utilizan químicas que incorporan cobalto, como las de níquel-manganeso-cobalto (NMC).

Sin embargo, otras tecnologías prescinden de él. Es el caso de las baterías de litio-ferrofosfato (LFP), que emplean hierro y fosfato en lugar de cobalto y níquel.

El avance de las baterías LFP ha reducido la demanda de cobalto en el segmento de los vehículos eléctricos; su menor costo y sus características de seguridad y vida útil han favorecido su expansión, especialmente en China.

¿Dónde se produce la mayor cantidad de cobalto?

La República Democrática del Congo es el principal productor mundial. Según el informe chileno, dicho país africano concentra alrededor del 75% de la producción minera global, mientras que China domina buena parte del procesamiento y la refinación del metal.

Esta concentración geográfica convierte al cobalto en un recurso estratégico para las industrias que dependen de él. También ha generado preocupación por las condiciones laborales y ambientales de algunas zonas de extracción, en particular en operaciones artesanales de África central.

¿Qué potencial tiene Chile?

Aunque hoy no cuenta con minas operativas de cobalto, Chile tiene una historia minera vinculada con este metal. De acuerdo con los registros chilenos, el inicio de esa actividad se registra en 1865.

La explotación se desarrolló principalmente en los distritos de San Juan, en Atacama, y Tambillos, en Coquimbo. También hubo producción en el sector de El Volcán, en el Cajón del Maipo. La actividad terminó en 1944, tras el cierre de La Cobaltera, en el distrito de San Juan.

El informe identifica potencial en antiguos distritos mineros de Atacama y Coquimbo, así como en depósitos donde el cobalto podría recuperarse como subproducto de la extracción de cobre y oro.

¿Se puede obtener cobalto de los relaves mineros?

Sí. Una de las alternativas que estudian investigadores chilenos consiste en recuperar el metal de los relaves, es decir, los depósitos de residuos que quedan después del procesamiento de minerales.

La posibilidad resulta relevante porque parte del cobalto permanece en esos materiales y podría aprovecharse sin abrir necesariamente una nueva mina dedicada exclusivamente a este metal.

La Universidad de Chile ha investigado métodos hidrometalúrgicos y biotecnológicos para recuperar cobalto de relaves. Una de las técnicas, conocida como biolixiviación, utiliza microorganismos para disolver minerales y facilitar la extracción del metal.

Recuperar cobalto de esos depósitos podría abrir una nueva fuente de suministro y contribuir al aprovechamiento de residuos mineros. Sin embargo, el potencial identificado no equivale a reservas económicamente explotables ni garantiza que todos los relaves puedan procesarse de manera rentable.

¿Qué falta para que Chile vuelva a producir cobalto?

El interés geológico y los acuerdos entre empresas son apenas una parte del proceso. Para llegar a la producción se requieren exploraciones que permitan precisar la cantidad y calidad del mineral, estudios técnicos y económicos, permisos ambientales, infraestructura y financiamiento.

El avance de Chilean Cobalt Corp. en el distrito de San Juan constituye un paso para consolidar concesiones en una zona con antecedentes de extracción. Pero todavía no representa el inicio de una operación minera exitosa.